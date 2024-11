Kristjan Ilvese suur konkurent otsustas esimesest MK-etapist loobuda

Kuna Hirvonen tunneb, et ta hüppetase pole hetkel tipptasemel konkureerimiseks piisav, siis plaanib soomlane teha väikese pausi ja naasta hüppetorni, kui isu jälle peale tuleb, vahendab Delfi.

"Suusahüpped pole mulle viimasel ajal üldse rõõmu pakkunud ja sel aastal te mind Rukal võistlemas ei näe," vahendab Iltalehti Hirvoneni öeldut.

"Olen aastatega õppinud, et kehva treeningtsüklit on keeruline võistlustega korvata. Talv on pikk ja hooaja põhivõistluseni on veel aega," vihjas Hirvonen, et plaanib veebruari lõpus algavaks Trondheimi MM-iks taas vormis olla.

Hirvonen oli eelmisel hooajal parima soomlasena MK-sarja kümnes mees. Eesti parim kahevõistleja Kristjan Ilves lõpetas hooaja viiendal kohal.

Tänavune kahevõistluse MK-sari saab sel nädalal avapaugu Soomes Ruka etapiga.