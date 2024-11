Real sai tähtsa mängu eel halva uudise

Brasiillasest ääreründaja tegi küll pühapäeval Hispaania kõrgliiga kohtumises Leganesi vastu kaasa kõik 90 minutit ja andis väravasöödu Reali esimesele väravale, kuid mängu järel avastati tal reievigastus. Hispaania meedia teatel jääb Vinicius väljakult eemale vähemalt kolmeks nädalaks.

Tänavu 18 mänguga 12 väravat löönud Vinicius vihjas ühismeedias, et vigastuse põhjustas tihe mängugraafik. "Hullumeelne mängukalender. Nüüd tuleb taastuda," kirjutas ta X-is.

Lisaks Viniciusele jäid kolmapäevase mängu koosseisust välja veel ääreründaja Rodrygo ning kaitsjad David Alaba, Eder Militao ja Dani Carvajal, kes on kõik kimpus pikemaajaliste vigastustega. Samuti ei kuulu rivistusse poolkaitsja Aurelien Tchouameni.

Liverpooli poolel on kahtluse all Trent Alexander-Arnoldi mänguvalmidus. Äärekaitsja pidi pühapäevase kohtumise Southamptoni vastu reievigastuse tõttu vahele jätma, kuid peatreener Arne Slot ütles eelmisel nädalal, et Alexander-Arnold peaks mänguks Realiga olema valmis.

Real on Meistrite liigas senise nelja mänguga teeninud kuus punkti, millega asutakse 18. tabelireal. Liverpool on võitnud kõik neli kohtumist ning jätkab ainsana täiseduga.