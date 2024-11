Austraalia kõigi aegade edukaim olümpialane lõpetas karjääri

30-aastane McKeon on Austraalia kõigi aegade edukaim olümpialane. Ta võitis oma karjääri jooksul 14 olümpiamedalit ning temast sai 2021. aastal Tokyo mängudel teine naissportlane, kes võitnud ühtedelt olümpiamängudelt seitse medalit.

McKeon vihjas juba Pariisi olümpiamängude eel, et võib olümpia järel oma karjäärile joone alla tõmmata. "Pariisi minnes teadsin, et need on ilmselt minu viimased olümpiamängud. Sellest ajast saadik on mul olnud aega oma tulevikuplaanide üle järele mõelda," kirjutas McKeon Instagramis.

"Ma olen enda üle väga uhke. Andsin ujumise jaoks endast kõik, nii füüsiliselt kui ka vaimselt. Ma jään seda kindlasti igatsema. Nüüd ootan põnevusega uusi väljakutseid, mille nimel pingutada," lisas ta.

Austraallanna tegi oma olümpiadebüüdi 2016. aastal Rio de Janeiros, kus võitis ühe kuldmedali, kaks hõbedast autasu ja ühe pronksi. Tokyo mängudelt lisandusid tema auhinnakappi neli kulda ja kolm pronksi ning Pariisis jäi tema saagiks üks kuld, üks hõbe ja üks pronks. Naisujujatest on sama palju ehk 14 olümpiamedalit suutnud võita veel ameeriklanna Katie Ledecky.

McKeon püstitas ühtlasi kaheksa maailmarekordit, millest kolm kehtivad tänaseni. Lühiraja MM-ilt on tal kaheksa medalit ning pika raja MM-ilt 20 medalit.

Congrats @emma_mckeon



Our most decorated Olympian has called time on her career with 6 gold, 3 silver and 5 bronze medals at the Olympic level.



Thanks for all the memories and inspiring thousands to attempt what they thought wasn't possible.@DolphinsAUS | @SwimmingAUS pic.twitter.com/nelM53VrCC