Maple Leafs teenis neljanda võidu järjest

Utah läks avakolmandikul Logan Cooley arvulisest ülekaalust visatud värava abil juhtima. Teisel kolmandikul olid Maple Leafsi eest resultatiivsed kahel korral Mitchell Marner ning korra William Nylander, seejuures tegi Nylander ka eeltöö Marneri teisele väravale. Viimasel kolmandikul viskas ainsa värava Jack McBain.

Võitjate puurivaht Joseph Woll tõrjus 23 pealeviset, ametivenna Karel Vejmelka arvele kanti 35 tõrjutud litrit.

Maple Leafs on viimasest kaheksast mängust võitnud koguni seitse ning asub idakonverentsis New Jersey Devilsi ja Carolina Hurricanesi järel 28 kogutud punktiga kolmandal kohal. Utah on läänes 19 punktiga 12. kohal.