WRC2 maailmameister Pajari sõidab järgmisel hooajal kõrgemas kategoorias

Toyota teatas esmaspäeval, 24 tundi pärast autoralli MM-sarja hooaja lõppu Jaapanis, et järgmisest hooajast esindavad võistkonda täiskohaga Kalle Rovanperä, Elfyn Evans, Takamoto Katsuta ja äsja WRC2 MM-tiitli võitnud 22-aastane Sami Pajari.

"Minu jaoks täitub sellega unistus ja olen Toyotale selle võimaluse eest väga tänulik. Mul oli Yaris Rally2 autoga imeline hooaeg ja sain Rally1 autoga oma esimesed etapid kaasa teha. Kuigi oleme jõudnud siia punkti, tean samas, et raske töö alles algab ja pean nüüd õppima, et tulevikus häid tulemusi teha," ütles Pajari.

Pajari sõidab järgmisest hooajast aga uue kaardilugejaga, sest otsustas pärast võidukat hooaega lõpetada koostöö senise partneri Enni Mälköneniga.

Tootjate arvestuses järjekordse MM-tiitli võitnud Toyota osaleb seega järgmisel aastal kõikidel rallidel vähemalt nelja autoga, mõnel isegi viiega, sest kaheksakordne maailmameister Sebastien Ogier teeb hooaja osalise koormusega kaasa.

Kõige märkimisväärsem on aga see, et 24-aastane Kalle Rovanperä naaseb MM-sarja, et jahtida oma kolmandat MM-tiitlit. "Olen täispika hooaja eel väga põnevil. See aasta oli minu jaoks erinev, sõitsin erinevate autodega ja võitsin vahepeal mõned rallid ka," ütles soomlane, kes osales sel hooajal seitsmel rallil ja võitis neist lausa neli.

"Mul oli tore aasta, aga see andis mulle ka naasmiseks motivatsiooni. Surume koos Jonnega (Halttunen - toim) sõitja ja kaardilugeja tiitli nimel ja anname endast parima, et võistkonnale ka tootjate tiitel tuua," lisas Rovanperä.

Sel hooajal astub võistlustulle ka Toyota tiimipealik Jari-Matti Latvala, kes osaleb ajalooliste ralliautode EM-sarjas legendaarse Toyota Celicaga. "Oleme järgmiseks hooajaks sõitjate koosseisuga väga rahul ning jätkame nende sõitjatega, kes eelmise hooaja jooksul suurepäraseid tulemusi näitasid," ütles Latvala.

Kuivõrd Latvala kõikidele etappidele tõenäoliselt ei jõua, siis liitub tema toetamiseks võistkonnaga Soome rallilegend Juha Kankkunen. "Olen väga õnnelik, et Juha Kankkunen tuleb asetiimipealikuna mind toetama. Ta teab võistkonda hästi ning toob sellesse rolli väga palju kogemust," lisas Latvala.