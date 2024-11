NFL: Commanders jäi napilt teisest imepärasest võidust ilma

Hooaega suurepäraselt alustanud Commanders ning pettumustvalmistav Dallase meeskond ei suutnud mängu alguses vastase kaitset läbi närida, aga otsustaval veerandil purunesid mõlemad tammid täielikult.

Viis minutit enne mängu lõppu läks Cowboys touchdown'iga 20:9 juhtima, aga Commanders vastas touchdown'iga, millele eelnenud rünnak võttis aega kaks minutit. Dallase vastus tuli aga kiirelt, sest KaVontae Turpin võttis Commandersi avalöögi ning jooksis selle suurepärase sooritusega touchdown'iks.

99 YARDS TO THE @KaVontaeTurpin was gone!! : #DALvsWAS on FOX : Stream on NFL+ https://t.co/LvklCbYJ1e pic.twitter.com/4ckMWDEDPL

Washington jõudis järgmisel rünnakul väravalöögini ning jäi sellega 20:27 kaotusseisu. Commandersi kaitse suutis siis aga palli tagasi võita ning dünaamiline mängujuht Jayden Daniels leidis püüdja Terry McLaurini, kes skooris 86-jardise touchdown'i, mis tõi Washingtoni punkti kaugusele.

Lihtsana näiv väravalöök läks aga luhta ning Washington ei suutnud siiski mängu viigistada. Cowboys suutis siis veel avalöögiga touchdown'i skoorida ning kohtumine lõppes külaliste 34:26 (3:3) võiduga.

Philadelphia Eagles teenis hooaja üheksanda võidu, kui alistas võõrsil Los Angeles Ramsi 37:20 (13:7). Mängu kangelaseks kerkis Philadelphia jooksja Saquon Barkley, kes jooksis palliga 26 korral kogudes 255 jardi ning kaks touchdown'i. Lisaks püüdis Barkley neli söötu, kogudes veel 47 jardi.

Viimane jooksja, kes võitis NFL-i kõige väärtuslikuma mängija auhinna, oli Adrian Peterson 2012. aastal. Philadelphia rünnaku säravaim mängija Barkley on aga pärast järjekordset hiilgemängu sellesse vestlusesse kerkinud, tema suurimateks konkurentideks MVP auhinna saamisel on tõenäoliselt Buffalo Billsi mängujuht Josh Allen ning Baltimore Ravensi mängujuht Lamar Jackson.

