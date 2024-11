ManU sai treeneri debüüdis viigi, Real lõi kolm vastuseta väravat

Kaks nädalat tagasi Unitedi peatreeneriks saanud Amorim sai väravat tähistada juba teisel minutil, kui Marcus Rashford Unitedi võõrsil juhtima viis. Ipswich leidis aga kaks minutit enne avapoolaja lõppu viigivärava ja kuna teisel poolajal enam väravalisa ei sündinud, lõppes kohtumine 1:1 viigiga.

"Tean, et see on fännide jaoks keeruline, aga me teeme tulevate mängudega meeskonnas suuri muudatusi. Kannatame veel mõnda aega. Proovime mänge võita, aga see protsess võtab aega," ütles Amorim. "Peame veidi riske võtma ja järgmisel aastal oleme selleks hetkeks juba palju paremad."

Liverpool ja Southampton pidasid maha pingelise kohtumise, kuid mängu kangelaseks kerkis Liverpooli täht Mo Salah, kes viigistas 65. minutil seisu ning viis 83. minutil Liverpooli lõplikult 3:2 juhtima.

Suurepärase võidu asemel kerkis aga peamiseks jututeemaks pärast mängu see, et 32-aastane Salah ütles NBC-le, et Liverpool ei ole talle järgnevateks hooaegadeks lepingupikendust pakkunud.

Madridi Real jätkas Hispaania kõrgliigas võidukalt, kui läks 43. minutil Kylian Mbappe tabamusest Leganese vastu juhtima. Federico Valverde kahekordistas 66. minutil Madridi klubi edu ning võidule pani punkti Jude Bellingham, kelle värav 85. minutil andis Realile hooaja üheksanda võidu.

Taas vasakule äärele liigutatud Mbappe sõnul hakkab ta võistkonnaga aina enam kokku mängima. "Oleme Viniciusega ühel lehel," ütles prantslane pärast võitu. "Ütleksin, et mängisin hästi. Hakkan tiimikaaslastega kokku mängima. Suudan igal positsioonil mängida ja olen valmis võistkonnale endast kõike andma."

Real on sel hooajal 13 mänguvooruga kogunud 30 punkti, liigatabelis ollakse võimsast Barcelonast nelja silma kaugusel, aga Barcelona on ühe enama mängu pidanud. Realist omakorda vaid punktikaugusele jääb 14 mängu pidanud linnarivaal Madridi Atletico.

Teised tulemused:

Osasuna - Villarreal 2:2

Sevilla - Rayo Vallecano 1:0

Athletic Bilbao - Real Sociedad 1:0

Tunamullune Itaalia meister Napoli vajas koduväljakul Roma vastu vaid üht väravat, kui Romelu Lukaku 54. minutil võõrustaja juhtima viis. Napoli kerkis minimaalse võiduga ühtlasi tabelitippu ning jätkab 29 punktiga.

Napolile järgnevad lausa neli klubi, kellel on kõigil 28 punkti. Meistrite liiga kohtadel jätkavad Atalanta, tiitlikaitsja Milano Inter ja Fiorentina, viiendal kohal on 28 punkti kogunud Lazio. Juventus ei jää tiitliheitlusest kaugele ning on 13 vooruga kogunud 25 punkti.

Teised tulemused:

Genoa - Cagliari 2:2

Como - Fiorentina 0:2

Torino - Monza 1:1

Lazio - Bologna