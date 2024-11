Salah ei ole tuleviku osas kindel: Liverpool pole mulle lepingut pakkunud

Inglismaa jalgpalliklubi Liverpooli tähtründaja Mohamed Salah tõdes, et võib pärast kaheksat aastat klubist lahkuda, sest Liverpool pole veel 32-aastasele egiptlasele lepingupikendust pakkunud.

2017. aastal klubiga liitunud Salah on kaheksa hooaja jooksul Liverpooli eest löönud hulgaliselt oluliseid väravaid, aidates klubi 2019-20 hooajal ka Inglismaa meistriks. Nädalavahetusel kerkis ta taaskord Liverpooli kangelaseks, kui lõi 83. minutil Southamptoni vastu võiduvärava.

Ründaja leping saab aga selle hooaja järel läbi ning Salah ütles esmaspäeval, et ta pole oma tuleviku osas kuigi kindel. "Me oleme peaaegu detsembris ja ma ei ole veel klubilt pakkumist jäänud. Paistab, et olen pigem lahkumas kui jäämas," ütles egiptlane NBC-le.

"Ma olen siin klubis olnud juba mitu aastat. Teist sellist klubi ei ole, aga lõppude lõpuks ei tee mina neid otsuseid. Oleme detsembris ja minuga pole tuleviku osas veel räägitud," jätkas Salah. "Armastan neid fänne ja nad armastavad mind, aga meie ei tee neid otsuseid."

Vaid 32-aastane Salah oleks kahtlemata vabal turul väga väärtuslik mängija. "Ma ei lõpeta karjääri niipea. Keskendun sellele hooajale ja proovin Premier League'i meistriks tulla, loodetavasti ka Meistrite liiga võita. Olen pettunud, aga eks näis," sõnas ründaja.

Tähtründaja Salah on 262 Premier League'i mängus Liverpooli eest löönud 165 väravat ning jaganud veel 74 väravasöötu. Kokku on ta Liverpooli eest löönud 367 mängus 223 väravat, millest 42 on tulnud Meistrite liigas.

Lisaks Salah'le lõppevad selle hooajaga ka Trent Alexander-Arnoldi ja Virgil van Dijki lepingud.

Liverpool on sel hooajal koduses kõrgliigas 12 mänguvoorus kaotusvalu tundnud vaid korra, asetsedes 31 punktiga liigatabeli kõrgeimal kohal. Teisel tabelireal on Manchester City, kes jääb aga Liverpoolist kaheksa punkti kaugusele. Meistrite liigas on Liverpool võitnud kõik oma neli kohtumist, kolmapäeval ootab ees suurejooneline kohtumine Madridi Realiga.