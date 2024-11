Tiit Karuks kuukommentaaris: Eesti jalgpallikoondis ameerika raudteel

Tõusuaeg oli aastail 2008-2013, mil roolis toimetas Tarmo Rüütli. Sel perioodil pidas koondis tema juhtimisel 66 mängu, millest võideti 20, viigistati 13 ja kaotati 33. 2012. aasta EM-i valiksarjas koguti 16 punkti ja jõuti finaalturniiri lävele. Otsustavas play-off'is jäädi siiski alla Iirimaale.

MM-i või EM-i valikkohtumistes võideti sel ajavahemikul näiteks Belgiat, Serbiat, Sloveeniat, Põhja-Iirimaad, viigistati Iirimaa, Hollandi ja ka Serbiaga. Maavõistlusmängudes võideti Poolat ja Uruguaid, viigistati Portugali ja Horvaatiaga. 2011. aastal kuulus Eesti jalgpallikoondisele FIFA edetabelis ajaloo kõrgeim 58. koht.

Tiit Karuks Autor/allikas: ERR/ Hege-Lee Paiste

Sealtpeale hakkas jalgpallivanker allamäge veerema. 2019. aasta juunikuu kommentaaris tõdesin, et helgematel aegadel kuulusid koondisse 1970-ndail ja 1980-ndail sündinud pallurid, kusjuures mõlemad kümnendid andsid meile liidrimõõtu mehi – Poomist, Operist ja Piirojast Vassiljevi ja Klavanini. Ja lisasin, et 1990-ndail sündinud on olnud selles plaanis omamoodi kadunud põlvkond.

Koondise teekond jätkus niisiis minoorselt. 2022. aastal langeti Rahvuste liigas D-divisjoni, kus toimetamas seitse Euroopa kõige nõrgemat koondist. Tõsi, aasta lõpuks tõusti taas aste kõrgemale – C-divisjoni.

Üle kivide ja kändude kulges 2024. aasta EM-i alagrupiturniir: üks viik, seitse kaotust. Belgiale, Rootsile ja Austriale jäädi alla mõlemas mängus, Aserbaidžaaniga suudeti võõrsil viigistada. Nelja kodumängu väravate vahe oli drastiline - 0:12.

Meenutagem, et aastail 2021-2024 oli koondise roolis šveitslane Thomas Häberli. Tema juhtimisel pidas Eesti koondis 36 mängu, millest võideti kümme, viigistati seitse ja kaotati 19. On omamoodi sümboolne, et 4. juunil Luzernis Häberli juhendamisel peetud viimases mängus hävis meie koondis just Šveitsile 0:4. Viimati oli võidurõõmu tuntud 2023. aasta jaanuaris, kui alistati Soome 1:0.

5. juunil võttis kuuenda eestlasest peatreenerina koondiseohjad üle 37-aastane Jürgen Henn. Tema sõnul tuleks pikemas plaanis üles ehitada meeskond, kellega luua mälestusi, mida õnnestus teha Floraga. Ja mõistagi on vaja teha noorenduskuur. Soovitavalt sujuv teatepulga üleandmine 2000-ndate põlvkonnale.

Eesti jalgpallikoondise peatreener Jürgen Henn Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Lõpetuseks meenutagem, kuidas on kulgenud meie koondise teekond Jürgen Henni juhtimisel.

Juunis alistati Balti turniiri poolfinaalis Fäärid 4:1 ja finaalis Leedu penaltitega 4:3.

Rahvuste Liiga C-divisjonis septembrist novembrini peetud mängudes kaotati Rootsile kahel korral 0:3, tänavusel EM-i finaalturniiril alagrupis Belgiat võitnud ja kaheksandikfinaalis Inglismaale napilt alla jäänud Slovakkiale nii kodus kui võõrsil 0:1. Bilanss Aserbaidžaani vastu: kodus 3:1 võit, võõrsil väravateta viik. Koguti neli punkti, väravate vahe 3:9, tagati C-divisjoni püsimajäämine.

Ja veel. 24. oktoobril avaldatud FIFA edetabelis oli Eesti koondis 124. kohal, mis on viimase kaheksa aasta madalaim asetus.

Samas ühinen koondise 31-aastase kapteni, Bundesliga mehe Karol Metsa hinnanguga: pärast teisipäevast matši Slovakkiaga kiitis ta noori koondislasi: "Üldpildis olen kindlasti rahul noortega. Nad olid väga tublid, aktiivsed ning julged ja tahtsid palli saada. (…) Selliseid tüüpe ja sellise mentaliteediga mängijaid ongi meil vaja. Kui nad niimoodi edasi jätkavad, siis on Eesti jalgpalli tulevik helge."

Nii et andke hagu - Hein, Shein ja teised nende põlvkonna pallurid!