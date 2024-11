Koosseisuga varieerinud Tartu Bigbank alistas otsustavas geimis Jekabpilsi

Bigbanki peatreener Alar Rikberg varieeris koosseisuga üsna palju, meeskonna resultatiivseimaks tõusis 21 punktiga (+16) Jack Williams, 15 punkti (+7) panustas Stefan Kaibald ja 11 (+5) Rasmus Meius. Jekabpilsi edukaim oli 19 punktiga (+8) Zigurds Rokjans, vahendab volley.ee.

Tartu klubi näitas paremaid numbreid nii vastuvõtul kui rünnakul: vastavalt 55% vs 40% ja 53% vs 45%. Blokis oli parem Läti klubi, saades üheksa blokipunkti Tartu nelja vastu. Servil lõid Bigbanki mehed kolm ässa ja eksisid 14 servil ning lätlased said kirja kuus ässa ja 16 viga.

Liigatabelis on Jekbpils pärast nädalavahetust 16 punktiga esimene ja Bigbank 15 punktiga teine, ent Läti klubi on pidanud kümme ja Tartu klubi seitse mängu. Kolmas on 14 punktiga Robežsardse/Riia ja neljas samuti 14 punktiga Pärnu VK. Võru Barrus VK on 13 punktiga viies, Ezerzeme/DU 8 punktiga kuues ja Selver x TalTech 4 punktiga seitsmes.

Järgmine Cronimet liiga kohtumine peetakse juba kolmapäeval, kui kohtuvad Pärnu VK ja Võru Barrus VK.