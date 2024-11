Selver ja Pärnu alustavad karikavõistluste poolfinaalseeriat

Kordusmängu aeg on selgumas.

Tallinna klubi lülitas veerandfinaalis konkurentsist esiliigaklubi EstNor/Kiili, Pärnu oli samuti parem esiliigasse kuuluvast Eesti Maaülikool/Structurast.

Pärnu VK on viimasel ajal heasse hoogu läinud ja hoiab Cronimet liigas hetkel teist kohta. Meeskonna kapten Andrus Raadik ütles, et karikavõistlustelt ootab ta peatreener Rainer Vassiljevi plaanist kinni pidamist.

"Ootan meeskonnalt võitu! Tahaks näha meeskondlikku ja võitluslikku mängu. Kõik, mis treener ette annab, tuleb ära teha," sõnas nurgaründaja. "Trennides on meeskonna olek olnud nii ja naa, meil on paremaid ja on halvemaid päevi. Positiivne on selle juures see, et juurde on ja saab endiselt kõvasti panna," lisas Raadik.

Selver x TalTech on koduliigas küll hädas olnud, ent pärast meeskonna täienemist on head esitust näidatud eurosarjas, kus pääseti sel nädalal järgmisse ringi.

Meeskonna kapten Andri Aganits uskus, et poolfinaalist kujuneb kõva lahing. "Meie jaoks on selgelt tegemist "suure" nädalaga, kus on kaks olulist mängu. Õnneks üks on eurosarjas Bukaresti Rapidi vastu edukalt läinud ja tagasime pääsu järgmisse ringi. Ma arvan, et sellised eurosarja play-off'i süsteemid annavad palju juurde. Kui neid poleks, siis Eestis mängides saadki esimesed mõisa peale mängud karika poolfinaalis. Proovime sealt saadud positiivset fooni ka nüüd karikamängus kasutada. Võistkonna seis ja meeleolu on viimasel ajal ikkagi noolega ülespoole, mõningad pisihädad ikka on, kuid ju neid on ka Pärnu meestel. Homme on aga juba selline mäng, kus kindlasti keegi enam tagasi ei hoia ja tuleb kõva lahing," kommenteeris Aganits.

Karikavõistluste esimene finalist on tiitlikaitsja Tartu Bigbank, kes lülitas poolfinaalis konkurentsist Võru Barrus Võrkpalliklubi.

Aadu Luukase karikavõistlustel poolfinaalid:

Võru Barrus VK vs Tartu Bigbank 0:2

Pärnu VK vs Selver x TalTech

Karikafinaalid toimuvad nii naistele kui meestele 14. detsembril Tartus.