Võru pidi tunnistama tagasi tabeli tippu tõusnud Jekabpilsi paremust

Jekabpilsi meeskond tõusis võiduga ka tagasi liigatabeli tippu, punkte on üheksa mänguga kogutud 15. Võru meeskond on 13 punktiga (kaheksa mängu peetud) viiendal kohal. Teine on Robežsardze/Riia 14 punktiga (seitse mängu), kolmas samuti 14 punktiga Pärnu (kaheksa mängu), neljas 13 punktiga Tartu Bigbank (kuus mängu), kuues on Ezerzeme/DU kaheksa punktiga (kaheksa mängu) ja seitsmes Selver x TalTech nelja punktiga (kaheksa mängu), vahendab volley.ee.

Laupäevases kohtumises oli Võru Barruse edukaim 23 punkti (+8) toonud Renato Santos, 17 punkti (+16) panustas Henri Treial ja 14 punkti (+9) lisas Albert Hurt.

Barruse vastuvõtt oli 55 protsenti, rünnakuid lahendati 52-protsendiliselt, blokk saadi Jekabpilsi rünnakutele ette viiel korral (neli blokki pani Treial), servil löödi neli ässa ja eksiti 12 servil.

Jekabpilsile tõi 22 punkti (+15) Eduards Stiegelis. Jekabpilsi vastuvõtt ja ka rünnak olid kehvemad kui Võrul, vastavalt 38 ja 49 protsenti. Blokiga saadi kaheksa ja serviga viis punkti (15 viga).

Tartu Bigbank võõrustab Jekabpilsi meeskonda pühapäeval Jõgeval toimuvas mängus kell 16.