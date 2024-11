Soomes 500 mänguni jõudnud Rooba viskas hooaja teise värava

KooKoo esimese värava viskas just Rooba, kellele see oli hooaja teine värav. KooKoo asus mängu 2:1 juhtima, jäi siis 2:4 kaotusseisu, aga suutis siiski võidu võtta. Kaks väravat viskas Joonas Oden.

Kombe mängis veidi üle 14 minuti ja tegi selle ajaga kaks pealeviset, Rooba oli väljakul 15 minutit ja tegi kolm pealeviset.

Reedeses mängus, kus KooKoo alistas kodujääl lisaajal 3:2 TPS Turku, jõudis söödupunkti teeninud Rooba ühtlasi ka suure tähiseni – 31-aastasel Eesti hokimehel sai täis 500 mängu Soome kõrgliigas. Rekordimees selles arvestuses on Jan Latvala, kes tegi kaasa koguni 1230 kohtumises, aga välismängijate arvestuses on Rooba kõigi aegade tabelis viis. Enim mänge Soome liigas pidanud välismaalane on kanadalane Eric Perrin, kes sai kirja 643 matši.

Soome kõrgliigat juhib 50 punktiga Helsingi IFK, järgnevad SaiPa ja Kiekko-Espoo 48 punktiga. KalPa on 42 punktiga kuues ja KooKoo 30 punktiga 12.