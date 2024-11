Tiisaar ja Korotkov said India MK-etapil seitsmenda koha

Otse põhiturniirile pääsenud Eesti paar lõpetas alagrupimängud teisel kohal ja jätkas seega turniiri 18 parema seas, vahendab volley.ee.

Seal mindi vastamisi Belgia duoga Kyan Vercauteren – Joppe Van Langendonck ning kolmegeimiliseks kujunenud kohtumise suutsid lõpuks enda kasuks kallutada eestlased, võttes 2:1 (23:21, 19:21, 15:11) võidu.

12 parema seas kohtusid Tiisaar ja Korotkov austraallaste Thomas Hodgesi ja Zachery Schubertiga ja taas kolmegeimiliseks kujunenud mängus tuli tunnistada Austraalia paari 2:1 (15:21, 21:14, 17:15) paremust. Nii sai Eesti esipaari edukas turniir ka läbi ning lõppkohaks jäi seitsmes.

Alagrupiturniiri esimeses mängus alistasid Tiisaar - Korotkov 2:0 (21:17, 21:15) ameeriklased Evan Cory ja Cody Caldwelli ning see tähendas, et Eesti esipaar sai mängida alagrupi esikohale rootslaste Jacob Hölting Nilssoni – Elmer Anderssoniga. Selle mängu võitsid rootslased tulemusega 2:1 (21:18, 16:21, 15:10), mis tähendas, et Tiisaar ja Korotkov said grupis teise koha ja pääsesid järgmisse ringi.

Juba järgmisel nädalal teevad Tiisaar ja Korotkov kaasa sama taseme MK-etapil Filipiinidel Nuvalis.