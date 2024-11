Kane ületas kübaratriki toel Haalandi rekordi

Müncheni Bayern alistas reede õhtul Bundesligas Augsburgi 3:0, Kane lõi kõik kolm väravat. Kui esimesed kaks tabamust sündisid 63. ja 90+3. minutil penaltipunktilt, näitas Kane viiendal üleminutil Leon Goretzka söötu maha võttes suurepärast tehnikat.

Kane jõudis oma 50. Bundesliga väravani juba 43. mängus, millega ületas Erling Haalandi rekordi: Norra ründaja lõi enne Manchester Cityga liitumist Dortmundi Borussia eest 50 liigaväravat 50 mänguga.

Sel hooajal on Inglismaa kapten 11 liigamänguga Bayerni kasuks löönud 14 väravat, viis tabamust on sündinud 11 meetri karistuslöökidest. "Näen penaltitega vaeva, sest need on mängu suureks osaks. Olen treeningutel palju eksinud, aga see ongi aeg neid mööda lüüa," sõnas Kane.

Võimsas hoos Bayern on uue peatreeneri Vincent Kompany käe all Bundesligas võitnud üheksa ja viigistanud kaks mängu, ühe mängu vähem pidanud RB Leipzigit edestatakse kaheksa punktiga. Tiitlikaitsja Leverkuseni Bayer on viigistanud kolm mängu järjest ja jääb neljandana Bayernist maha juba 12 punktiga, kuigi nemadki mängivad laupäeval.