Aegade edukaim olümpiatriatleet pani karjäärile punkti

36-aastane Brownlee on ainus triatleet ajaloos, kes teeninud sel alal kaks individuaalset olümpiakulda: esimest korda jõudis ta saavutuseni 2012. aastal koduses Londonis ja teist korda 2016. aastal Rio de Janeiros.

Brownlee võitis karjääri jooksul mitmeid tiitleid ja medaleid ka erinevatel MM- ja EM-võistlustel, hiljem pani ta end proovile ka olümpiadistantsist pikematel jõuproovidel. Viimase viie aasta jooksul pole Brownleel aga suuri saavutusi ette näidata.

"Miks nüüd? See tundub õige. Olen õnnelik ja rahul, ootan eesootavat," kirjutas Brownlee ühismeedias. "Avastan end naeratamas selle pärast, mis on juhtunud, mitte nutmas, sest see on läbi," parafraseeris ta lastekirjanik Dr. Seussi.

Alistair Brownlee jätkab karjääri lõpetamisel järel tööd rahvusvahelise olümpiakomitee sportlaskomisjonis, kuhu ta kuulub alates 2022. aastast, ja Briti olümpiafondi juhatuses, kuhu ta valiti 2023. aastal.

Triatleet on ka Alistairi noorem vend Jonathan Brownlee, kes oli venna kõrval pjedestaalil mõlemal mainitud olümpial: Londonis sai ta pronksi ja Rio de Janeiros hõbeda. Lisaks tuli kuld Tokyo olümpia segavõistkonnavõistluselt.