Naiste meistriliigale tõmmatakse joon alla

Jalgpalli naiste meistriliiga hooaeg on jõudnud viimase vooru kohtumisteni, mis toimuvad sel reedel, 22. novembril Viimsis, Tabasalus ja Tallinnas.

Naiste meistriliiga viimase vooru eel on kõik tabelikohad selgunud. Esikoha ja seeläbi liiga üldvõidu teenis Tallinna FC Flora, kes kindlustas meistritiitli oktoobrikuu alguses, vahendab jalgpall.ee. Möödunud nädalavahetusel peetud eelviimase mänguvooru järel selgusid ka ülejäänud kaks medalivõistkonda: hõbemedalid saab neljandat hooaega järjest kaela Saku Sporting, tabeli kolmanda võistkonnana pääses esmakordselt poodiumile JK Tabasalu.

Tallinna FC Flora – Saku Sporting, Sportland Arena

Hooaja viimane voor viib vastamisi tänavuse kulla- ja hõbedanaiskonna. Sel hooajal on naiskonnad kohtunud juba kuuel korral: kolm korda meistriliigas ning korra karikavõistlustel, Balti liigas ja Superkarikafinaalis. Kõik mängud on võitnud Flora. Meistrinaiskond pole tänavu kirja saanud ühtki kaotust ning on punkte kaotanud vaid ühes viigimängus.

Sportland Arenal kõlab avavile kell 18. Mängu peakohtunik on Reelika Turi, teda abistavad äärtel Karolin Kaivoja ja Sandra Nigulis.

JK Tabasalu – JK Tallinna Kalev, Tabasalu Arena

Tänavuse hooaja kolmas ja viies naiskond lähevad selle aastanumbri sees omavahel vastamisi kuuendat korda. Senises viies kohtumises on mängitud vägagi tasavägiselt: kolm mängu on võitnud Tabasalu, kaks Kalev. Seejuures ei ole võitja edu olnud kordagi suurem kui kaheväravaline. Viimati kohtusid naiskonnad oktoobris, kui Jane Mirjami varajane tabamus tõi Kalevile 1:0 võidu.

Tabasalu Arenal pannakse pall mängu kell 18. Mängu kohtunikebrigaadi kuuluvad Erik Reinumägi ning abikohtunikud Robin Larionov ja Alexander Mõttus.

Viimsi JK – Tartu JK Tammeka, Viimsi staadion

Nii nagu Tabasalu ja Kalevi mängu puhul, tõotab tasavägine tulla ka Viimsi ja Tammeka hooaja viimane vastasseis. Naiskonnad on tänavu omavahel kohtunud neljal korral ning võidud jagunevad pooleks: märtsis ja augustis võitis Viimsi, aprillis ja juunis Tammeka. Omavahelised mängud on põnevaks teinud ka asjaolu, et nendes neljas mängus pole kummalgi naiskonnal kordagi õnnestunud seljatagust puhtana hoida.

Liigahooaja kuues Viimsi ja neljas Tammeka lähevad Viimsi staadionil vastamisi kell 18. Mängu peakohtunik on Roomet Pärn, abikohtunikena tegutsevad Karl-Hans Meltsas ja Oskar Neeme.

Laupäeval, 23. novembril selgub lõplik paremusjärjestus ka meistriliiga üleminekuturniiril. Uueks hooajaks on seitsme punktiga koha kõrgliigas kindlustanud Ararat, Põlva Lootosel on neli punkti ja FC Elval kolm. Viimases mängus kohtuvad kell 17 Sportland Arenal Ararat ja Elva ning kui viimasel õnnestub võit teenida, teenitakse õigus uuel hooajal meistriliigas võistelda.