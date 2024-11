Mistra alustab naiste Balti mere liigat

Lisaks eestlastele osalevad sarjas kolm Läti klubi: Reir/Dobele SS, SK Latgols ja Jekabpils SS. Leedust mängivad kaasa Vilniuse Egle ja Cascada - HC Garliava SM ning Soomest GrIFK ja HIFK.

Sarnaselt möödunud hooajale mängivad naiste Balti mere liigas kaheksa naiskonda omavahel ühe korra läbi ja võitja selgub nende kohtumiste kokkuvõttes. Suurem osa matše toimuvad kolmel suuremal turniiril, mis peetakse novembri lõpus Eestis ja Leedus ning märtsis Soomes. Mistra peab aga oma esimese kohtumise sel laupäeval Lätis.

Eelmisel hooajal suutis Eesti naiskond võtta kaheksast kohtumisest ühe ja jäi üheksa tiimi konkurentsis seitsmendale kohale. Laupäeval minnakse vastamisi lätlaste Reir/Dobelega, kelle vastu eelmisel hooajal ainuke võit teeniti ja keda ka hooajaeelses sõpruskohtumises kindlalt võideti.

"Sel aastal teame juba, mida oodata," alustas Mistra mängija Maarja Treiman. "Meid ootavad ees rasked kohtumised, kuid peame üritama endast parima anda, et sel hooajal taas samm edasi teha ning veidi parematele kohtadele mängida. Laupäevase vastasega oleme juba sel hooajal korra kohtunud ning loodame sama tulemust."

Eelmisel hooajal valitsesid naiste Balti mere liigat Soome ja Leedu klubid. Tiitlikaitsjana astub võistlustulle soomlannade GrIFK. Kaks sel hooajal sarjas osalevat leedukate naiskonda, Vilniuse Egle ja Cascada - HC Garliava SM jäid vastavalt viiendale ning kolmandale kohale. Eesti ja Läti tiimid jagasid tagumisi kohti.

"Balti liigas on meil kasutada lisaks oma mängijatele ka paar pallurit teistest Eesti tiimidest. Saame rotatsiooni suuremana hoida ning seeläbi ka tempot pikemalt kõrgena hoida. Kõige tähtsam on siiski see suur kogemus, mida see sari meile annab. Tase on siin paar sammu kõrgemal ning läbi selle saame end kodusteks võitlusteks tugevamaks teha," lõpetas Treiman.