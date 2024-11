Autoralli MM-sarja võib naasta kvalifikatsioon

Säärast mudelit pole WRC sarjas kasutatud juba enam kui kümnend. Testikatse kasutamine kvalifikatsiooniks oli viimati teemaks 2012. ja 2013. aasta hooaegadel, aga pärast seda on stardikohad määratud MM-sarja üldseisu alusel.

Samas on stardipositsioon osadel rallidel, ennekõike kruusal sõidetavatel võistlustel väga tähtis. Praeguse süsteemi järgi stardib esimesel päeval esimesena MM-sarja üldliider ja peab teistele teed puhastama, mis on tekitanud aastate jooksul palju nurinat.

Kvalifikatsiooni korral saaks kiiremad piloodid esimestena valida endale stardikoha, aga ka sel ideel on omad miinused, kuna kahandab MM-sarja põnevust, kuna paremad piloodid saaks endale pidevalt ka paremad tingimused.

Kompromissina on liikvel ettepanek, kus testikatse kolmandal läbimisel võistlevad omavahel MM-sarja üldarvestuse kolm paremat sõitjat. Kõige kiirema aja näitaja saab otsustada, kas läheb teele esimese, teise või kolmandana. Üldarvestuses neljandast kohast edasi starditaks ikka vastavalt positsioonile, kuid seal ei ole sel ka nii suurt vahet, sest tingimused tagapool on võrdsemad.

M-Sport Fordi tiimipealik Richard Millener tõi välja, et muudatuse taga on soov vältida olukorda, kus teepuhastamine on pidev teema katselõpuintervjuudes, mis ei jäta spordialast head muljet.

"Arutati ka täielikku kvalifikatsiooni juurde naasmist, mida ma ei toetanud, kuna ma arvan, et paremad sõitjad jõuavad alati tippu, võidavad kvalifikatsioone ja võtavad parimad positsioonid," lausus ta väljaandele DirtFish.

"Kas leidub kompromissi? Ma mõtlesin, et kui me kaasaks vaid MM-sarja kolm paremat. Neljandal kohal olev sõitja stardiks niikuinii neljandana ja teda see ei mõjuta. See on hea kompromiss."

Sõitjad ise näivad olevat kvalifikatsiooni poolt, kuid Milleneri kirjeldatud kompromiss pole siiski kõigi eelistus number üks. "Nii saab sellest kasu üksnes kiireim sõitja," lausus MM-sarja üldliider Thierry Neuville. "Kindlasti oleks see süsteem mulle sel aastal kasuks tulnud, aga ma mõtlen laiemalt spordiala huvidele."

Belglase sõnul ei lahendaks kolme või isegi viie paremaga kvalifikatsioon seda, et parematelt kohtadelt saavad startida need sõitjad, kes ei tee kogu sarja kaasa ja asuvad seetõttu punktitabelis tagapool.

"Ma arvan, et kvalifikatsiooni üks eesmärke võiks olla võtta eelis osalise koormusega sõitjatelt, kes tulevad rallidele, võtavad parima stardipositsiooni, sest on punktitabelis viiendal või kuuendal kohal või kuskil seal," lausus ta.

Ka Toyota piloot Elfyn Evans nõustus temaga. "Mõnes mõttes on see võimalus, kuid kui sa oled kolmas, siis on sul kogu olukorrast vaid kaotada ja kui oled esimene, siis vaid võita," ütles ta. "Mulle meeldiks rohkem, kui kaasatud oleks kõik, nii oleks ausam."

Kõikvõimalikud muudatused MM-sarjas peab heaks kiitma ka detsembris kogunev rahvusvahelise autoliidu (FIA) mootorispordinõukogu.