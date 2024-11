OTSEBLOGI | Tänak jätkab Jaapanis liidrina, Neuville langes kõrgest mängust

Seis kuuenda katse järel: 1. Tänak 1:12.28,0; 2. Evans +20,4; 3. Katsuta +1.39,3; 4. Fourmaux +1.49,7; 5. Ogier +2.12,8; 6. Munster + 2.17,1; 7. Neuville +21.19,1; 8. Mikkelsen (katkestanud).

Hooaja viimase ralli esimene täispikk võistluspäev algas Toyotade jaoks kehvasti, sest nii Sebastien Ogier kui Takamoto Katsuta lõhkusid oma autol rehvi ja kaotasid sellega aega.

Esimestel katsetel eraldus selge esikolmik, üldliidriks kerkis Ott Tänak, kellele järgnesid Thierry Neuville ja Elfyn Evans. Neuville'i autot tabasid neljandal katsel aga tehnilised probleemid, mistõttu kaotas karjääri esimese MM-tiitli poole sõitev belglane enne rehvivahetust aega.

Pärast viiendat katset tõdes Neuville, et probleemile lahendust ei leitud. "Võitleme edasi, proovime ajakadu piirata, meil ei olegi rohkem teha. Hooaja vältel tehtud töö on nüüd eriti oluline, need 25 punkti on tõesti tähtsad," sõnas belglane.

Viiendal kiiruskatsel sattus kolmas Hyundai sõitja Andreas Mikkelsen õnnetusse, misjärel peatati katse, sest norralase auto jäi teele ette. Hyundai jaoks on võistkondliku MM-tiitli heitluses kriitilise tähtsusega, et Tänak püsiks Jaapanis edetabeli tipus.

Neljapäev

Ralli algas 2,15-kilomeetrise paariskatsega staadionil, kus kiireimat aega näitas Adrien Fourmaux (M-Sport Ford). Ott Tänak (Hyundai) edestas küll oma paarilist Elfyn Evansit (Toyota), aga jäi prantslasele siiski poole sekundiga alla.

Testikatsel oli eestlane kiireim (2.18,1), talle järgnesid Fourmaux (2.18,5) ning Ogier (2.18,9).

Eelvaade

MM-sarjas teist positsiooni hoidev eestlane kaotab tiimikaaslasest liider Thierry Neuville'ile 25 punktiga, maksimaalselt on võimalik teenida Jaapanis 30 silma.

"Jaapani ralli on järjekordne üsna katsumusterohke võistlus, tõenäoliselt üks raskemaid asfaldirallisid. Kindlasti on see tänavu aeglaseim asfaldiralli: väga kurviline, kitsas, igal pool on rohkem või vähem aeglane," lausus Tänak Hyundai pressiteate vahendusel.

"Tavaliselt tunduvad katsed lõputud, koos vahelduvate teeoludega ja mitmete väljakutsetega on see keeruline etapp. Jaapan otsustab kõik meistrivõistluste arvestused, nii et kindlasti plaanime anda endast kõik, et teha meie parim esitus."

"MM-sarja seisu arvestades ei saa me tagasi hoida," jätkas eestlane. "Me teame, et Toyota paneb kõik välja ja punktivahe on üsna väike, nii et peame liidrikoha eest kindlasti võitlusse asuma. Me kõik peame tegema parimat tööd: läheme peale võitlusrežiimil, et anda endast parim."

36-aastane Neuville on tänavust hooaega juhtinud juba pärast esimest rallit Monte Carlos, kus belglane maksimaalsed 30 punkti teenis. Pärast seda on ta tulnud kolmel korral kolmandaks, ühe korra teiseks ning teenis Kreekas veel oma hooaja teise rallivõidu.

Olgu selleks Neuville või Tänak, igal juhul on Hyundai kindlustanud võistkonna ajaloo esimese MM-tiitli sõitjate arvestuses. Võistkonna pealik Cyril Abiteboul ütles eelmisel nädalal, et sõitjatele juhiseid ei anta. "Ausalt öeldes on see sõitjate endi asi. Sõitjate tiitel oli meie peamine eesmärk juba hooaja algusest peale, seega oleme loomulikult rõõmsad, et tähistame seda Jaapanis koos," ütles ta.

Tõenäoline on aga see, et Neuville ei lasku Tänakuga heitlema ning sõidab oma tempos, sest tal on vaja tiitli kindlustamiseks vaid kuut punkti. Tänak peab teenima vähemalt 26 ja seda ka ainult siis, kui Neuville nulli peale jääb ehk ebaõnnestub mingil põhjusel täielikult. 2019. aastal ise maailmameistriks tulnud Tänak peab aga ise arvestama veel sellega, et Elfyn Evans (Toyota) jääb temast 15 punkti kaugusele ja võib veel eestlasest mööduda.

Ott Tänak ja Thierry Neuville Jaapani rallil Autor/allikas: Hyundai Motorsport

Hyundail on aga veel üks eesmärk: pärast 2020. aastat taaskord tootjate seas esimesena lõpetada. Enne viimast rallit on nende edu Toyota ees 15-punktiline (526:511), kuid Jaapani rallil on koduväljakueelis just Toyota käes. Nii Tänak kui Neuville ütlesid enne rallit, et lähevad tootjate tiitlit võitma ning tagasi ei hoia.

Lisaks eelmainitud meestele istub Hyundai rooli taha Jaapanis veel norralane Andreas Mikkelsen, M-Sport Fordi eest võistlevad Adrien Fourmaux ja Gregoire Munster ning Toyota eest lähevad rajale Elfyn Evans, Sebastien Ogier ja kodupubliku ees võistlev Takamoto Katsuta.

Rally2 arvestuses on hea võimalus soomlasel Sami Pajaril (Toyota), kes on küll üldarvestuses 108 punktiga kolmandal real, kuid liider Oliver Solberg (125 p) ning Yohan Rossel (111 p) rallil ei osale. Seega tuleb Pajaril tulla Jaapanis vähemalt teiseks, et lisaks oma kolmele sõidule Rally1 auto roolis veel esmakordselt WRC2 maailmameistriks tulla. Eestlasi WRC2 arvestuses Jaapanis ei osale.

Jaapani rallil läbitakse 21 kiiruskatset kogupikkusega 302,59 kilomeetrit, aga omajagu pakutakse ka vaatemängulisust, sest lausa viis katset viiakse läbi publikukatsena. Kolm neist toimuvad kohalikul Toyota areenil, kaks Okazaki nimelisel katsel.

Ajakava (Eesti aja järgi)

Neljapäev, 21. november

Testikatse Kuragaike Park 2,75 km 2.01

SS1 Toyota Stadium SSS 1 2,15 km 12.05 (Fourmaux)

Reede, 22. november

SS2 Isegami's Tunnel 1 23,67 km 0.44 (Neuville)

SS3 Inabu / Shitara 1 19,38 km 1.44 (Ogier)

SS4 Shinshiro 1 17,41 km 3.12 (Evans)

SS5 Isegami's Tunnel 2 23,67 km 6.32 (Tänak)

SS6 Inabu / Shitara 2 19,38 km 7.32 (Tänak)

SS7 Shinshiro 2 17,41 km 9.00

SS8 Okazaki SSS 1 2,54 km 11.35

SS9 Okazaki SSS 2 2,54 km 11.44

Laupäev, 23. november

SS10 Mt. Kasagi 1 16,47 km 1.05

SS11 Nenoue Kougen 1 11,60 km 2.03

SS12 Ena 1 22,79 km 3.16

SS13 Mt. Kasagi 2 16,47 km 6.05

SS14 Nenoue Kougen 2 11,60 km 7.08

SS15 Ena 2 22,79 km 8.16

SS16 Toyota Stadium 2,15 km 12.05

Pühapäev, 24. november

SS17 Nukata 1 20,23 km 00.39

SS18 Lake Mikawako 1 13,98 km 1.35

SS19 Nukata 2 20,23 km 2.38

SS20 Toyota Stadium SSS 3 2,15 km 5.17

SS21 (punktikatse) Lake Mikawako 2 7.15

Rally1 stardinimekiri

11. Thierry Neuville - Martijn Wydaeghe Hyundai

8. Ott Tänak - Martin Järveoja Hyundai

33. Elfyn Evans - Scott Martin Toyota

17. Sebastien Ogier - Vincent Landais Toyota

16. Adrien Fourmaux - Alexandre Coria M-Sport Ford

18. Takamoto Katsuta - Aaron Johnston Toyota

13. Gregoire Munster - Louis Louka M-Sport Ford

9. Andreas Mikkelsen - Torstein Eriksen Hyundai

MM-sarja individuaalne punktiseis

1. Thierry Neuville 225

2. Ott Tänak 200

3. Elfyn Evans 185

4. Sebastien Ogier 166

5. Adrien Fourmaux 146

6. Kalle Rovanperä 114

7. Takamoto Katsuta 102

8. Dani Sordo 44

9. Sami Pajari 41

10. Gregoire Munster 37

MM-sarja võistkondlik punktiseis

1. Hyundai Shell Mobis WRT 526

2. Toyota Gazoo Racing WRT 511

3. M-Sport Ford WRT 267