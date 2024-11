Paolini aitas itaallannad viienda Billie Jean Kingi karikani

Lucia Bronzetti (WTA 78.) viis Itaalia Malagas toimunud finaalis juhtima, kui alistas tund ja 20 minutit kestnud mängu järel Viktoria Hruncakova (WTA 238.) 6:2, 6:4.

Itaallannadele tiitli toonud mängus ühtegi kahtlust ei tekkinud: maailma neljas reket Jasmine Paolini vajas Rebecca Stramkova (WTA 43.) 6:2, 6:1 seljatamiseks kõigest 65 minutit. Tänavu suurepärases hoos olnud Paolini lubas vastasel oma esimeselt servilt võita vaid 48 protsenti punktidest ning realiseeris kümnest murdepallist viis.

"Täitsime oma unistuse. Mul on suurepärased tšempionid, suurepärased mängijad, aga eelkõige suurepärased inimesed," kommenteeris Itaalia kapten Tathiana Garbin. Itaalia on Billie Jean Kingi karikaturniiri võitnud viis korda, varem on triumfeeritud aastatel 2006, 2009, 2010 ja 2013. Mullu kaotasid itaallannad finaalis Kanadale.

"Milline uskumatu aasta. Hooajale selline punkt panna on suurepärane: mul ei ole selle kirjeldamiseks sõnu," ütles tänavu nii Wimbledonis kui Prantsusmaa lahtistel finaali jõudnud ja Pariisis Sara Erraniga paarismängu olümpiakulla võitnud Paolini.