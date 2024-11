Noortekoondised kogunevad endiste käsipallikoondislaste juhendamisel

Nii mõnegi vanuse eesotsas on toimunud muudatused, kui 2006. aastal sündinud noormeeste koondise peatreenerina jätkab endine meeste koondise mängija Kaspar Lees. Tema abilistena on meeste koondise treener Janar Mägi ning Kaimar Lees.

"Kuna mul lõppes äsja 2004. aastal sündinud poiste koondis, siis tundus see põnev ettevõtmine," alustas eelnevalt sama aastakäigu koondises Kalmer Mustingu kõrval abitreenerina tegutsenud Lees. "Tunnen paljusid 2006. aasta poisse miniliigast saati ning kuna käsipalliringkonnas kuulsin palju soovitusi, et peaksin selle vanuse poisid üle võtma, siis otsustasin selle suure väljakutse vastu võtta."

"Esimene eesmärk oli meil kõik poisid kohale saada. Soovime, et igas laagris oleks tuumik kohal, et saaksime stabiilselt koostööd lihvida. Lisaks soovime treeneritena, et selles vanuses poisid jääksid võimalikult suures arvus käsipalli juurde. Viimaseks tahame järgmisel Euroopa meistrivõistluste B-finaalturniiril kõikidega võrdselt heidelda," jätkas Lees.

2008. aastal sündinud poiste treeneriks saab samuti mõned nädalad tagasi koondisemängu vaheajal pika karjääri eest autasu saanud Henri Sillaste. Põlva Serviti mängumehe abitreeneriteks on Viljandi HC loots Marko Koks ja Tallinna Käsipalliakadeemia juhendaja Heldur Sepp.

"Olin selle koondise juhendajaameti vastu võtmise osas pikalt kahtleval seisukohal," alustas Sillaste. "Kuid lõpuks otsustasin selle väljakutse siiski vastu võtta. Õnneks on mul ümber hea tiim, kes mind vajadusel toetada ja abistada saavad. Usun, et see kogemus arendab mind kõvasti ning annab suure rahvusvahelise kogemuse."

"Proovime tekitada mõnusa võistkonnasisese konkurentsi ning igast kogunemisest maksimumi võtta. Pikas plaanis vaatame juba ette järgmise aasta sügisel toimuvale Euroopa meistrivõistluste kvalifikatsiooniturniirile. Eesmärk on seal hästi esineda ning loodetavasti ka finaalturniirile jõuda," jätkas värske peatreener.

Tüdrukute poole peal saavad värskelt peatreeneri ametisse määratud Jelizaveta Petrunina juhtimise all kokku 2010. aastal sündinud neiud. Selle vanuse mentortreeneriks on Eesti naiste koondise juhendaja Ergo Rohi.

Lisaks noorte koondiste kogunemisele toimub Tapal ka treenerite koolitus, mille viivad läbi Eesti Käsipalliliidu koolitujuht Katrin Koser ning meeste koondise peatreener Martin Noodla. 3.-6. taseme koolitusel õpivad juhendajad näiteks viske- ja söödutehnika analüüsi ja meeste koondise baasil kaitsetehnika põhimõtteid.

Noortekoondiste laagrisse kutsutud mängijad:

P2006:

Andre Ansip, Johannes Pertelson, Markus Arik, Martin Kikkas, Jass Einassoo, Jesper Linkus, Aleksander Vassiljuk, Karlis Kalk, Oskar Luks, Kristjan Heinla, Kristofer Liedemann, Romet Nõgene, Henri Markus Takkis, Trivo Vaigurand, Kaspar Nurmet, Jaan Pirk, Jaan-Paul Varik, Averi Hännile, Mikk Kaspar Piirsalu, Mihkel Liiver.

Treenerid Kaspar Lees, Janar Mägi, Kaimar Lees

P2008:

Marten Vihvelin, Tõnis Valk, Franz Lennon Abner, Sandro Kaima, Gregor Jaanus, Mart Heinsalu, Timo Roomere, Oskar Härmits, Kermo Kuklase, Oliver Kollo, Siim Järve, Andre Martin Hermaste, Aron Sepp, Ian Molotov, Kevin Piir, Martin Koppel, Daniel Adamberg, Roger Pajur, Vladimir Tšernjakov, Harald Aas.

Treenerid Henri Sillaste, Marko Koks, Heldur Saar

T2010:

Laura Antonova, Arina Jermolova, Polina Trei, Sofia Latyshova, Kristina Fedorova, Sofia Štšerbakova, Violeta Mertõnkevitš, Emilia Avižen, Jelizaveta Ryabokin, Kristina Garanina, Anastasia Trjuh, Maria Zaitseva, Diana Dobrodejeva, Nicole Kolomijets, Darja Rovnina, Milana Neiman, Elli Boberg, Marjelle Mai Müntser, Karoliina Taški, Helina Hapsalo.

Treenerid Jelizaveta Petrunina, Ergo Rohi.