Carlos Jürgens liitus TalTechiga

Korvpallimeeskond TalTech/Alexela andis kolmapäeval teada, et on sõlminud lepingu 26-aastase tagamängija Carlos Jürgensiga.

Eesti-Läti korvpalliliigas kümnest mängust kuus võitnud ja sellega tabelis kuuendal kohal oleva TalTech/Alexela peatreener Alar Varrak rääkis klubi sotsiaalmeedia vahendusel, et meeskond vajas Ran Andre Pehka vigastuse järel täiendust.

"Mul on Carlose liitumise üle väga hea meel - tegu on mitmekülgse mängijaga, kellel on rünnakuarsenalis palju häid oskusi. Samuti suudab ta kaitses anda nii pallisurvet kui ka katta endast suuremaid. Rani vigastuse järel vajasime kedagi tagaliini juurde ja klubi hea töö tulemusel suutsime me tuua võistkonda andeka Eesti mängija," sõnas Varrak.

Erkmaa Korvpallikooli kasvandik mängis USA üliõpilasliigas NCAA Oral Robertsi eest, kellega jõudis ka finaalturniirile. Eelmisel hooajal esindas Jürgens Leedus Kedainiai Nevežist, kus kogus keskmiselt 7,7 punkti mängu kohta, aga lõpetas jalavigastuse tõttu suvel kokkuleppel klubiga lepingu.