Guardiola pikendas Manchester Cityga lepingut

Varem Barcelonat ja Müncheni Bayernit juhendanud Guardiola sai City peatreeneriks aastal 2016 ehk kui tema uus leping lõppeb, on ta Inglismaa klubi eesotsas olnud kümme aastat.

City on kaotanud viimased neli mängu, mis on Guardiola treenerikarjääris kõige pikemaks kaotusteseeriaks. 11 mänguga on tiitlikaitsja kogunud 23 punkti ja jääb liidrist Liverpoolist viie punkti kaugusele. Cityga on ta Inglismaa meistriks kroonitud kuuel korral, lisaks võideti eelmise aasta kevadel Meistrite liiga.

Guardian kirjutab, et Guardiola lepingus puudub klausel leping üles öelda juhul, kui City saadetakse majandusreeglite rikkumise tõttu näiteks taseme või kahe võrra madalamale. Katalaan ise on varem öelnud, et võimalik taoline karistus tema tulevikuplaane ei mõjuta.