Võrkpallineiud püüavad EEVZA turniiril edasipääsu järgmisse ringi

Poolas Debicas toimuval turniiril mängib Eesti koondis B-alagrupis koos Aserbaidžaani, Leedu ja Ukrainaga. Järgmisse ringi pääsemiseks tuleb edestada vähemalt üht vastast. Pärast alagrupimänge selgitatakse lõplik paremusjärjestus kohamängudega koos A-alagrupi võistkondadega.

Koondise peatreener Hendrik Rikand ütleb, et enne turniiri pole koondis saanud eriti üheskoos treenida ja mängida ning lõppenud nädalavahetusel osalesid koondislased kodustel karikavõistlustel, mis võib oma jälje jätta.

"Tüdrukud, kes teisipäeva varahommikul reisivad tähtsale koondise turniirile, on alles pühapäeval lõpetanud kolmepäevalise EKV finaalturniiri, pidades seitse mängu. See loob dilemma, kuidas pigistada juba tühjaks mänginud neiudest välja maksimum ning samas mõelda nende tervisele," sõnas Rikand, kes proovis kalenderplaani muuta, ent see ei õnnestunud.

"Koondisse kuulub väga palju ägedaid tüdrukuid, kuid pigem on meil veel palju toorikuid ja õiged liidrid on alles välja kujunemas. Kõige suurem on mure hetkel nurgaründajate osakonnas, kus koondise eeldatav liider Melinda Sõrmus on põlvevigastusega väljas. Ilmselt sunnib see meid kohati katsetama ja riskima. Kuna vastaste kohta info praktiliselt puudub, siis lähme mängima nii nagu oskame ja keskendume eelkõige enda sooritusele. Seejärel selgub, kas ja kuidas selle pealt saame vastaseid kiusata. Igal juhul on eesmärgiks edasipääs teise ringi," lisas peatreener.

Eesti koondise koosseis:

Elisabeth Victoria Pärn, Elizabeth Tasa, Gretten Sepp, Karola Toompuu, Maria Elizabeth Jefanov, Marit Leemet, Riia Orru, Helene-Lisette Jürilo, Elis Ahjupera, Maria Hall, Iida Mari Tamm, Helena Kann, Marii Toomel, Elise Lydia Vallimäe,

Peatreener Hendrik Rikand, abitreener Jaanika Jakobson, füsioterapeut Eliise Hollas, mänedžer Mihkel Sagar.

Eesti alagrupimängud EEVZA turniiril:

20.11 kell 21.00 Aserbaidžaan – Eesti

21.11 kell 16.00 Ukraina – Eesti

22.11 kell 16.00 Eesti – Leedu