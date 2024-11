Nadal pakkis viimast korda reketid: tahan, et mind mäletataks eelkõige hea inimesena

38-aastane Nadal tuli veerandfinaalis Hollandi vastu väljakule esimeses üksikmängus, kuid paraku jäi ta ligi kaks tundi kestnud kohtumises alla Botic van de Zandschulpile 4:6, 4:6.

Kuigi Carlos Alcaraz võitis järgmise üksikmängu Tallon Griekspoori vastu 7:6 (0), 6:3, viigistades üldseisu 1:1-le, siis edasipääseja otsustanud paarismängus kaotasid Alcaraz ja Marcel Granollers 6:7 (4), 6:7 (3) Wesley Koohofile ja van de Zandschulpile ning Hispaania langes konkurentsist välja.

"Täna on olnud emotsionaalne päev. Teadsin, et sellest võib saada minu karjääri viimane mäng. Püüdsin mängida nii hästi kui võimalik. Mõnes mõttes oli kaotus isegi hea, sest ma kaotasin ka oma karjääri esimese matši Davise karikal, nii et sellega ring sulgus," ütles Nadal matši järel.

"Mul on elus väga vedanud. Kui ma tennisega alustasin, siis olin lihtsalt laps, kes tahtis oma unistusi järgida. Ma töötasin meeletult, et olla siin, kus ma täna olen. Tahan, et mind mäletataks eelkõige Mallorca väikesest külast pärit hea inimesena, kellel vedas, et ta onu oli tennisetreener."

Rafa Nadal during his retirement speech:



"The titles, numbers, they're there. People probably know that. The way I'd like to be remembered more is like a good person from a small village in Mallorca."



Nadal teenis oma karjääri esimese suure slämmi võidu 2005. aastal Prantsusmaa lahtistel ning võidutses Roland Garrose liivaväljakutel kokku lausa 14 korral. Aastail 2010-2014 teenis ta viiel järjestikusel aastal turniirivõidu, järjestikused võidud tulid ka aastail 2017-2020 ning kolmel aastal pärast tema esimest võitu. Oma 116 mängust Prantsusmaa lahtistel kaotas liivakuningas vaid neli tükki.

Nadal teenis kokku oma karjääri peale 22 slämmivõitu, USA lahtised võitis ta neljal korda ning Austraalias ja Wimbledonis kaks korda. Viiel korral on ta Hispaania koondisega Davise karikavõistlused võitnud, lisaks kuulub tema auhinnakappi kaks olümpiakulda - 2008. aastal tuli ta olümpiavõitjaks üksikmängus, 2016. aastal võidutses ta paarismängus.