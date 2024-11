Jürgen Henn: mängud Slovakkiaga jäävad natukene kripeldama

Mängu avapoolaeg oli küllaltki tasavägine, kuid teisel poolajal hakkas vastane domineerima ja pani lõpuks oma paremuse maksma, kui 72. minutil lõi kohtumise ainsa värava David Strelec.

"Ma arvan, et sundisime teisel poolajal vastast natukene oma mängu muutma. Me ise võib-olla ei tundnud õigel momendil ära, kus neid palle natukene sirgjoonelisemalt mängida. Mängu alguses oli meie eesmärk palliga kaitsta. Teadsime, et me ei suuda 90 minutit ainult istuda. Tahtsime palliga mängida ja võib-olla kohati tegime seda riski piiril, aga usun, et järgmistes mängudes suudame need momendid ära hoida, et kas siis mängu rahustada või mängida sirgjoonelisemalt," rääkis Henn mängu järel ERR-ile.

Henn oli sunnitud vigastuste ja mängukeeldude tõttu algkoosseisus mitmeid julgeid valikuid tegema, näiteks alustas esimest korda algrivistuses 17-aastane Patrik Kristal.

"Esimene poolaeg näitas, et noored, kes mängisid, said ilusti hakkama. Samas oli näha, et meil oli raskusi vastase intensiivsusega. Avapoolajal ei olnud see probleem, kuid teisel poolajal hakkasime väsima. Sellisel tasemel palli hoidmine nõuab tööd ja vastane pressis kõvasti. Nägime vaeva, et palli hoida ja lõpus võtsime riske, et ka see nõudis päris palju energiat."

Kuidas võtab Henn kokku oma esimese poolaasta Eesti koondise juhendajana? "Kui mõelda terve poolaasta peale, siis võib-olla jäävad need kaks mängu Slovakkiaga natukene kripeldama. Tulemuse mõttes olid need pigem ausad, nii kodus kui ka võõrsil, aga teistpidi arvan, et keegi ei oleks öelnud, et see oleks väga ülekohtune, kui oleksime kodus või võõrsil näiteks viigipunkti saanud. Selles mõttes teeb mulle heameelt, et Slovakkiaga, kes on meile natukene lähemal kui Rootsi, suutsime kaks korraliku mängu mängida. Aserbaidžaani edestasime kahe mängu kokkuvõttes selgelt. Saime punkte ja mängisime noortega, nii et mingis mõttes võib rahule jääda. Kindlasti peame paljusid asju parandama, aga üldpilt oli okei," hindas Henn.

Eesti koondis lõpetas C1 alagrupis nelja punktiga kolmandal kohal, millega säilitas C-divisjoni püsimajäämise.