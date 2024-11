Nadali kaotus jättis Hispaania väljalangemise äärele

Nadal kaotas esimeses setis ühe servigeimi ja jäi teises lausa kahe murdega taha 1:4. Seejärel suutis ta küll ka van de Zandschulpi pallingu murda, aga raskest seisust enam välja ei tulnud.

38-aastane Nadal, kes võitis karjääri jooksul 22 suure slämmi turniiri, pole viimased kolm kuud võistlusmängudes kaasa löönud, aga teenis siiski Hispaania meeskonna kapteni David Ferreri usalduse.

"Ma tunnen, et see oli minu viimane üksikmäng professionaalina," sõnas Nadal pärast matši. Sellest võib järeldada, et kui Hispaania pääseb ka edasi, siis Nadal üksikmängudes enam väljakule ei tule.

Hispaania on aga nüüd koduses Malagas null-üks kaotusseisus ja peab edasi pääsemiseks võitma nii teise üksikmängu kui ka paarismängu.