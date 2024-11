Mistra püüab karikafinaali nimel kaotusseisu võiduks mängida

Kolmapäeval saavad selgeks Eesti käsipalli karikavõistluste finalistid. Kui Põlva Serviti eemalejäämine oleks sisuliselt ime, siis teises poolfinaalis on asjad veel üsna lahtised.

Mistra kaotas kodus Viljandile 26:30 ja saab võimaluse vigade paranduseks kolmapäeval, 20. novembril algusega kell 19.00 Viljandi spordihoones toimuvas korduskohtumises.

"Vaadates meie viimaseid kohtumisi, peame kaitses kõvasti juurde panema," kommenteeris Mistra mängija Andris Celminš.

"Tuleb minimaliseerida pisivigu, mis meile on paljudes kohtumistes saatuslikuks saanud. Kui realiseerime omad olukorrad ära ning usume, et suudame finaali edeneda, siis on kõik võimalik."

Viljandi väravavaht Rasmus Ots toonitab häälestatuse ja mentaalse ettevalmistuse tähtsust. "Peame võistkondliku esituse tegema ning olema valmis endast kõike andma nii rünnakul kui ka kaitses. Loodetavasti suudame kodupubliku tuge maksimaalselt ära kasutada," lausus ta.

Teises poolfinaalis võõrustab Serviti samal ajal HC Kehra/Horizon Pulp&Paper võistkonda. Suurem intriig aga puudub, kuna Põlva klubi saavutas võõrsil 15-väravalise edu.

Eesti karikavõistluste finaal peetakse laupäeval, 7. detsembril ilmselt Põlvas.