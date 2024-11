Federer tegi Nadalile kauni austusavalduse: sa tegid kogu tennisemaailma uhkeks

Ühismeedias avaldatud liigutavas kirjas ütles Federer, et Nadal pani teda tennist veelgi rohkem nautima. "Sa võitsid mind palju kordi. Rohkem kui mina suutsin sind võita. Sa esitasid mulle rohkem väljakutseid kui keegi teine."

Nadal ja Federer läksid esimest korda vastamisi 2004. aastal ning hispaanlast saatis kohe esimesel katsel edu. Federer oli selleks hetkeks võitnud neli suure slämmi tiitlit ja tõusnud maailma esireketiks.

"Sel hetkel arvasin, et olen maailma tipus, ja nii oligi, kuni kaks kuud hiljem, kui sa Miamis oma punases varrukateta särgis väljakule tulid ja mind veenvalt võitsid," meenutas Federer esimest lahingut.

"Kõik need jutud, mis ma sinust kuulsin, et Mallorcalt tuleb üks hämmastav nooruk, kes hakkab slämmiturniire võitma – see polnud lihtsalt kuuldus."

Federer lisas, et Nadal sundis teda oma mängu "ümber mõtestama", näiteks otsustas šveitslane oma reketipea suurust muuta, et leida hispaanlase vastu mingisugunegi eelis.

"Toona olime mõlemad oma teekonna alguses ja võtsime selle teekonna lõpuks koos ette. 20 aastat hiljem, Rafa, pean ütlema, et sul on olnud uskumatu teekond. Sa tegid nii Hispaania kui ka kogu tennisemaailma uhkeks!".

Tänaseks 43-aastane Federer tegi tennisega lõpparve 2022. aasta sügisel. Šveitslane mängis oma karjääri viimasel turniiril koos Nadaliga paarismängu. Mõlemad mehed puhkesid viimase mängu järel pisaratesse. "Sinuga sel õhtul väljaku jagamine ja nende pisarate jagamine jääb igaveseks üheks minu karjääri erilisemaks hetkeks."

"Rafa, ma tean, et sa pead veel ühele turniirile keskenduma. Me jõuame pikemalt rääkida, kui see on läbi. Praegu tahan lihtsalt õnnitleda sind, sinu perekonda ja sinu tugimeeskonda, kes kõik mängisid sinu edus tohutut rolli. Ja ma tahan, et sa teaksid, et sinu vana sõber on alati sinu üle rõõmu tundnud ja rõõmustab ka selle üle, mida sa järgmisena tegema hakkad," lisas Federer.

Nadal teenis oma karjääri esimese suure slämmi võidu 2005. aastal Prantsusmaa lahtistel ning võidutses Roland Garrose liivaväljakutel kokku lausa 14 korral. Aastail 2010-2014 teenis ta viiel järjestikusel aastal turniirivõidu, järjestikused võidud tulid ka aastail 2017-2020 ning kolmel aastal pärast tema esimest võitu. Oma 116 mängust Prantsusmaa lahtistel kaotas liivakuningas vaid neli tükki.

Nadal teenis kokku oma karjääri peale 22 slämmivõitu, USA lahtised võitis ta neljal korda ning Austraalias ja Wimbledonis kaks korda. Viiel korral on ta Hispaania koondisega Davise karikavõistlused võitnud, lisaks kuulub tema auhinnakappi kaks olümpiakulda - 2008. aastal tuli ta olümpiavõitjaks üksikmängus, 2016. aastal võidutses ta paarismängus.