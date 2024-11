NHL-i kohtunik viidi jäält kanderaamil minema

Intsident juhtus Avalanche'i ja Philadelphia Flyersi vahelise kohtumise esimesel kolmandikul. Dunning vajas kokkupõrke järel meedikute abi ning ta toimetati seejärel ettevaatusabinõuna haiglasse.

Mõned tunnid hiljem teatas NHL, et Dunning läbis täiendava arstliku ülevaatuse.

"Mina seda ei näinud, kuid mängujärgses raportis oli kirjas, et ta ei suutnud kõiki jäsemeid liigutada. Olin suures mures, sest hiljem kuulsin, et tal ei olnud mingit tunnetust oma kätes," kommenteeris Flyersi treener John Tortorella.

"Ma loodan, et temaga on kõik korras," lisas Avalanche'i kaitsja Cale Makar. "Ma suundusin pingile ja järgmine asi, mida nägin, oli see, et Mans (Josh Manson - toim) hoidis peast kinni ja kohtunik lebas jääl. Kole lugu, sellist asja ei taha kunagi näha."

Avalanche võitis kohtumise 3:2 (0:0, 2:0, 1:2). Kolmest väravast kaks kirjutati Makari nimele, korra oli täpne Casey Mittelstadt. Avalanche on läänekonverentsis 20 punktiga kaheksas, Flyers paikneb idakonverentsis 18 punktiga 10. tabelireal.

Teised tulemused:

Boston Bruins - Columbus Blue Jackets 1:5

Montreal Canadiens - Edmonton Oilers 3:0

Dallas Stars - Anaheim Ducks 2:4

Utah - Washington Capitals 2:6

San Jose Sharks - Detroit Red Wings 5:4