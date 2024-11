Raskest seisust välja roninud Itaalia tennisenaiskond jõudis taas finaali

Esimeses üksikmängus sai Lucia Bronzetti (WTA 78.) 6:4, 7:6 (3) jagu Magda Linette'ist (WTA 38.), kuid seejärel viigistas maailma teine reket Iga Swiatek seisu, kui oli 3:6, 6:4, 6:4 üle maailma neljandast Jasmine Paolinist.

Edasipääseja selgus paarismängus, kus Paolini ja Sara Errani alistasid Swiateki ja Katarzyna Kawa 7:5, 7:5, seejuures tulid itaallannad teises setis välja 1:5 kaotusseisust.

Mullu finaalis Kanada naiskonna paremust tunnistanud Itaalia läheb tänavu esikohamängus vastamisi kas Suurbritannia või Slovakkiaga.

Indomitable Italy!



