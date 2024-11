Clippers murdis kodus Warriorsi, Lillard päästis Bucksi kaotusest

Warriors sai esimestel minutitel väikese algedu, ent varsti oli Clippers ees ja juhtis ülejäänud avapoolajast, minnes vaheajale 11-punktilises (56:45) eduseisus. Kuigi Warriors jõudis kolmandal veerandajal korraks viigini, läks Clippers taas eest ära ning vormistas lõpuks kolmepunktilise võidu.

Clippersi resultatiivseim oli Norman Powell 23 punktiga, James Harden lisas 12 silma ja andis 16 tulemuslikku söötu. Kaotajate ridades tõi Stephen Curry 26 punkti, lisaks võttis seitse lauapalli ja jagas kuus korvisöötu.

Milwaukee Bucks (5-9) sai raske võidu, kui koduplatsil alistati lõpusekundite viskest Houston Rockets (10-5) 101:100 (27:28, 30:17, 26:35, 18:20).

Bucks haaras vaheajaks 12-punktilise (57:45) eduseisu, ent teise poolajaga mängiti see maha. Kodumeeskonna kangelaseks osutus peapõrutuse järel platsile naasnud Damian Lillard, kes tabas 3,9 sekundit enne lõpusireeni layup'i, millega pani punkti Rocketsi viiemängulisele võiduseeriale.

Lillardi arvele kogunes 18 punkti ja 10 resultatiivset söötu, Brook Lopez tõi 27 ning Giannis Antetokounmpo 20 silma. Rocketsi edukaim oli 26 punktiga Fred VanVleet.

Teised tulemused:

Detroit Pistons - Chicago Bulls 112:122

Toronto Raptors - Indiana Pacers 130:119

New York Knicks - Washington Wizards 134:106

Miami Heat - Philadelphia 76ers 106:89

Phoenix Suns - Orlando Magic 99:109

Sacramento Kings - Atlanta Hawks 108:109

