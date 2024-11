Kaks Eesti noorratturit liitusid Prantsusmaa amatöörmeeskonnaga

Lenzius pälvis tänavu Eesti meistrivõistlustel kuni 23-aastaste meeste grupisõidus hõbemedali, Tour of Estonial sai ta mägederonijate arvestuses teise ja noorratturite seltskonnas kaheksanda tulemuse, Leedu velotuuril oli ta üldarvestuses kümnes. Euroopa meistrivõistlustel pälvis Lenzius MU23 grupisõidus 52. tulemuse, vahendab ejl.ee.

"Ootan järgmist hooaega suure huviga. Selle tiimiga liitumine on minu jaoks kindlasti tubli edasiminek," ütles Lenzius. "Uus tiim pakub tihedat ja hea tasemega võistluskalendrit. Samuti peaksime saama tiimilt väga korraliku varustuse ja muu vajaliku. Ma usun, et see on väga hea koht, kus saan ennast tõestada ja häid tulemusi teha. Gabrieliga olime juba juunioritena koos Prantsusmaal tiimikaaslased, seega selles osas midagi uut ei ole. Saame kindlasti üksteisele heaks abiks olla."

Tänavu CC Villeneuve Saint Germain klubi esindanud Aduson sai Prantsusmaal peetud GP Fieres-Faillouel ühepäevasõidul 20. koha. Lisaks jõudis eestlane 30 parema hulka GP de Gien võistlusel, kui sai kirja 21. tulemuse.

"Peale rasket aastat, kus pidin tegelema vigastusega, on mul hea meel ühineda uue ja tugeva tiimiga. Meeskond on suurepärane, kalender on paljulubav ja siin avaneb mul tõeline võimalus näidata oma parimat vormi ning veelgi areneda. Olen väga motiveeritud uueks hooajaks," ütles Aduson.