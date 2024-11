NFL: Buffalo pani tiitlikaitsja võiduseeriale punkti

Bills asus kohtumist juba varakult touchdown'iga juhtima, kuid Kansas Cityl õnnestus teise veerandi alguses suurepärase rünnakuga ise 7:6 juhtima minna. Billsi jooksja James Cook jõudis seejärel taaskord Chiefsi lõpualasse, aga Kansas City vastas taaskord touchdown'iga ning haaras eduseisust. Poolajapausile mindi siiski võõrustaja juhtimisel, kui nad väravalöögiga 16:14 eduseisu saavutasid.

Kolmandal veerandil kumbki meeskond pikka rünnakut teha ei suutnud, aga Bills alustas neljandat veerandit võimsalt, kui pani kokku kümnest katsest koosneva rünnaku, mis kulmineerus taaskord touchdown'iga. Chiefs vastas taaskord ning püsis kahe punkti kaugusel, aga Billsi mängujuht Josh Allen võttis järgnenud rünnakul üle ning jooksis 26 jardi kauguselt lõpualasse, vormistades Billsile 30:21 võidu.

Alates 2020. aastast, mil Billsi liider Allen ja Chiefsi mängujuht Patrick Mahomes esmakordselt vastamisi läksid, on neist kahest meeskonnast saanud AFC konverentsi suurimad pretendendid. Mõlemad klubid on võitnud omavahelises seerias viimase nelja aasta jooksul neli mängu, aga Chiefs on võitnud kõik kolm play-off'i kohtumist, andes Buffalole järjest valusamaid kaotusi.

Bills ja Chiefs liiguvad sel hooajal võimsa hooga, Chiefs sai üheksa järjestikuse võidu kõrvale hooaja esimese kaotuse, Bills on võitnud samuti üheksa kohtumist, aga kaotanud kaks.

AFC konverentsi kolmandal kohal asetseb Pittsburgh Steelers (8-2), kes teenis kodupubliku ees pikaajalise rivaali Baltimore Ravensi (7-4) vastu 18:16 võidu. Steelers suutis lämmatava kaitsega peatada Ravensi plahvatusliku rünnaku, kuid ei skoorinud ise ühtegi touchdown'i - lööja Chris Boswell tõi üksinda kõik 18 punkti.

NFC konverentsi esikohal on samuti üheksa võidu ja ühe kaotusega Detroit Lions, kes jooksis pühapäeval üle Jacksonville Jaguarsist, teenides võimsa 52:6 võidu. Detroitile järgnevad kaheksa võidu ja kahe kaotusega Philadelphia Eagles ning Minnesota Vikings.

NFL-i põhihooaja viimased mängud peetakse jaanuari esimesel nädalavahetusel, Super Bowl toimub 9. veebruaril.

Waymo on the loose to start the second half #JAXvsDET | CBS pic.twitter.com/HV5RLzMadK — Detroit Lions (@Lions) November 17, 2024

Teised tulemused:

Philadelphia - Washington 26:18

Chicago - Green Bay 19:20

Miami - Las Vegas 34:19

New England - Los Angeles Rams 22:28

New Orleans - Cleveland 35:14

New York Jets - Indianapolis Colts 27:28

Tennessee - Minnesota 13:23

Denver - Atlanta 38:6

San Francisco - Seattle 17:20

Los Angeles Chargers - Cincinnati 34:27