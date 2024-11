Naiste jalgpalli Meistriliiga lõplik asetus sai eelviimases voorus paika

Tartu JK Tammeka sai sel hooajal esmakordselt jagu Saku Sportingust, kui naiskonnale löödi viis vastuseta väravat. Tammeka võit kindlustas naiskonnale koha liigatabeli neljandal real – 25 vooru järel ollakse kogunud 35 punkti ning tabelinaabritest lahutab naiskondi neli silma. Kuigi Sporting pidi vastase paremust tunnistama, siis ka neile säilis teine koht ning voor enne lõppu on naiskond kindlustanud endale hõbemedalid, vahendab jalgpall.ee.

Ka vooru teises kohtumises sai võitjanaiskond vastase üle 5:0 võidu, kui Tallinna FC Flora alistas koduväljakul JK Tabasalu. Flora kindlustas endale meistritiitli juba mitu vooru tagasi, kuid nüüd suurendati vahet lähima jälitajaga veelgi – vahe kärises 29 punktini.

Kuigi Tabasalul oli võimalus ohustada tabeli teist kohta, siis kaotuse järel seda enam teha ei õnnestu. Küll aga on naiskonnal kolmas koht ja pronksmedalid kindlustatud, sest lähim jälitaja jääb neist nelja silma kaugusele.

Vooru ainsa viigimängu said kirja JK Tallinna Kalev ja Viimsi JK, kes kirjutasid lõpptabloole tulemuse 2:2 – seejuures sündis otsustav viigitabamus alles kohtumise eelviimasel minutil.

Naiskondade esimene omavaheline viigitulemus pani paika ka lõplikud Meistriliiga tabelikohad: Kalev on viiendal positsioonil, olles praeguseks kogunud 31 punkti. Viimsi, kes on neist üks koht tagapool, on 25 vooruga saanud kirja 27 punkti.

Meistriliiga viimane mänguvoor mängitakse reedel, 22. novembril. Omavahel lähevad vastamisi Viimsi ja Tammeka, Tabasalu ja Kalev ning Flora ja Sporting.