SK Tapa teenis meistriliigas esimesed punktid

Mängu alustasid paremini SK Tapa naised, kes Marjette Maie Müntseri kolme värava toel poolaja keskpaigaks 6:3 edu võtsid. Esimese perioodi lõpuni liiguti kordamööda skoorides. Külalised kätte võidetud paariväravalist vahet käest ei lasknud ning garderoobi mindi nende 11:8 eduseisul. Mustamäe pooled väravad oli selleks hetkeks skoorinud Gertu Jõhvikas.

Vaatamata sellele, et võõrustajate poolelt leidis väravasoone Daniela Tuusis, suutsid Tapa naised siiski 44. minutiks juba 22:14 edu haarata. Kuigi Mustamäe sai ka paari tabamuse võrra lähemale, siis ohtlikuks vastastele enam ei saadud. Mängule pani punkti taas Müntser, kes tegi lõppskooriks 30:25.

"Eilses kohtumises oli tavalisest keerulisem olukord, kuna meil polnud treenerit kohal. Õnneks, vaatamata sellele, suutsime ikka pärast eelmist kaotust kokkulepitud asjad ellu viia. Mängisime varasemast tempokamalt ja agressiivsemalt," alustas SK Tapa poolelt Tedrekull. "Hea meel on, et meistriliigas on üks naiskond juures ning nende vastu võitlemine andis uut motivatsiooni ja energiat."

Mustamäe poolelt olid resultatiivseimad Tuusis ja Jõhvikas, vastavalt kümne ja seitsme tabamusega. SK Tapa poolelt sai Müntser kirja üheksa ning Mia-Marii Tedrekull kaheksa väravat.

Oma esimese võidu võtnud SK Tapa kohtub järgmises voorus meistriliiga tabelit nelja punktiga juhtiva Mistraga. Mustamäe KPK läheb vastamisi kahe punktiga teisel kohal paikneva Käsipalliklubi Mellaga.

"Ma arvan, et punktid jäid täna lühikese rotatsiooni taha," vastas Mustamäe poolelt Gertu Jõhvikas. "Kokkumäng ei ole veel päris sel tasemel, kus me sooviks. See on aga arusaadav, kuna tegemist on uue naiskonnaga ning paljud tüdrukud teevad alles esimesi samme täiskasvanute tasemel."

Naiste meistriliiga mängud möödunud nädalal:

14.11 Mistra - Käsipalliklubi Mella 29:22

17.11 Mustamäe KPK - SK Tapa/ Tapa valla SK 30:25

Järgmised kohtumised:

11.12 SK Tapa/ Tapa valla SK - Mistra (algusega kell 19.00 Tapa spordihoones)

18.12 Käsipalliklubi Mella - Mustamäe KPK (algusega kell 19.15 Kristiine spordihallis)