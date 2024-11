Võistlustulle naasnud Kaldvee ja Lill jõudsid MK-etapil poolfinaali

Kaldvee ja Lill kohtusid poolfinaalis Austraalia paariga Tahli Gill ja Dean Hewitt, kellel on ette näidata 2019. aasta MM-i neljas koht ning osalemine 2022. aasta taliolümpiamängudel.

Eesti-Austraalia kohtumine oli tasavägine ning viiendasse vooru mindi austraallaste napis 3:2 eduseisus. Viiendas voorus sundisid Kaldvee ja Lill austraallasi leppima ühe punktiga vaatamata viimase viske eelisele.

Paraku kuuendas ja seitsmendas voorus õnnestus Austraalia paaril eestlastelt kaks punkti röövida ning viimasesse vooru läksid Kaldvee ja Lill vastase eduseisus 6:2 ja viimase kivi eelisega.

Kaheksandas voorus pani aga vastase viimane õnnestunud vise Eesti kurlingupaari raskesse seisu ning Kaldvee ja Lill otsustasid jätta viimase viske tegemata. Seega poolfinaali tulemuseks jäi 6:2 Austraalia kasuks.

Harri Lill kommenteeris, et tegemist oli väga raskete jääoludega turniiriga. "Võrreldes meie treeningoludega Tondiraba jäähallis, on siinne standard jää kvaliteedi osas kehvem. Meie tugevuseks on just paremates oludes mängimine, kuid saime üsna hästi hakkama," ütles Lill ning lisas, et turniiri jooksul oli paremaid ja halvemaid mänge. "Veerandfinaali mängisime väga heal tasemel, poolfinaali tase ei olnud sama hea."

Teisipäeval suunduvad Kaldvee ja Lill Ameerika Ühendriikidesse, et valmistuda ette järgmiseks turniiriks. Sellel nädalal võistlevad eestlased MK-etapil Madtown Doubledown, kus on esindatud Ameerika, Kanada ja Euroopa tippvõistkonnad. Turniiri auhinnafond on 27 000 USA dollarit.