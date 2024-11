Sinner tuli kodupubliku ees aastalõputurniiri võitjaks

Kui mullu jäi Sinner finaalis alla turniiri seitsmekordsele võitjale Novak Djokovicile, siis nüüd väljus ta viimasest mängust võidukalt. 23-aastane itaallane alistas pisut vähem kui poolteist tundi kestnud matšis USA esinumbri Taylor Fritzi (ATP 5.) 6:4, 6:4.

Sinner võitis oma esimeselt servilt 83 protsenti mängitud punktidest ning murdis mõlemas setis korra Fritzi pallingu. Ameeriklasel oli üks murdevõimalus, mis jäi realiseerimata. Sinneril kogunes äralööke 28 ja lihtvigu üheksa, Fritz tegi 20 äralöögi kõrval 15 lihtviga.

"See on hämmastav tunne, sest see on minu esimene tiitlivõit Itaalias ja see tähendab mulle väga palju," ütles Sinner matši järel. "Ma lihtsalt püüdsin aru saada, mis toimib iga vastase puhul kõige paremini. Püüdsin mängida enda parimat võimalikku tennist. Selles peitus võidu võti."

Sinnerile oli see tänavusel hooajal kaheksandaks turniirivõiduks. Ühtlasi sai temast esimene mängija pärast 1986. aastat, kes võitnud aastalõputurniiri settigi kaotamata. "See oli minu poolt väga kõrgetasemeline turniir. Ma ei oleks saanudki paremini mängida, nii et olen väga rahul," märkis Sinner.

Paarismängu finaalis võidutsesid sakslased Kevin Krawietz ja Tim Pütz, kes said 7:6 (5), 7:6 (6) jagu Marcelo Arevalost (El Salvador) ja Mate Pavicist (Horvaatia).