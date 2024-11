Teppan vedas pärnakad Lätis taas võiduni

Pärnu meeskonna edukaim oli rünnakul 20 punkti (+5) toonud Renee Tappan, Andrus Raadik lisas 12 (+6) ja Toms Švans 10 (+5) punkti, vahendab Volley.ee.

Pärnu vastuvõtt oli 44%, rünnakuid lahendati 51-protsendiliselt, blokist saadi kuus punkti ja servil löödi seitse ässa (neist viis läks Teppani arvele) ja eksiti 20 pallingul.

Jekabpilsi parimaks kerkis 17 punktiga (+9) Pavels Jemeljanovs. Läti klubi vastuvõtt oli 53% ja rünnak 43%, blokist saadi 12 ja servilt seitse punkti (21 viga).

Pärnul oli edukas nädalavahetus, sest laupäeval saadi samuti võõrsil kirja 3:0 võit Ezerzeme/DU üle. Liigatabelis kerkis Rainer Vassiljevi juhendatav suvepealinna meeskond teisele kohale, punkte on koos 14 ja kaheksast mängust on suudetud võita neli.

Tabeli tipus on Robežsardze/Riia, kel on samuti 14 punkti. Riia sai laupäeval jagu Võru Barrusest.

Tartu Bigbank asub 13 punktiga kolmanda kohal ja Võru Barrus on samuti 13 punktiga neljas. Nii Tartu kui ka Võru on pidanud kahest esimesest vähem mänge. Jekabpils hoiab 12 silmaga viiendat kohta, Ezerzeme on kaheksa punktiga kuues ja Selver x TalTech nelja punktiga seitsmes.