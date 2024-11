Jorge Martin krooniti esmakordselt MotoGP maailmameistriks

26-aastasel Martinil oli hooaja viimase jõuproovi eel 19-punktiline edumaa tiitlirivaali Francesco Bagnaia (Ducati) ees.

Hispaanlane pidi MM-tiitli kindlustamiseks pühapäevases põhisõidus vähemalt üheksandal kohal lõpetama ja sellega sai ta hakkama, saavutades Bagnaia (40.24,740) ja kuuekordse maailmameistri Marc Marquezi (Gresini; +1,474) järel kolmanda koha (+3,810). Viimati tuli hispaanlane MotoGP maailmameistriks 2020. aastal, kui tiitli pälvis Joan Mir.

"Ma ei tea, mida öelda. Olen täiesti šokeeritud! Ma ei suutnud viimastel ringidel korralikult sõita, sest puhkesin nutma. See oli väga emotsionaalne sõit," rääkis Martin võistluse järel. "See on olnud pikk teekond koos paljude kukkumiste ja tõsiste vigastustega, aga lõpuks olen siin. Suur tänu kõikidele toetajatele!"

Martin teenis hooaja jooksul vaid kolm etapivõitu, kuid lõpetas 40 sprindi- ja põhisõidu peale kokku 32. korral esikolmikus ning kogus maailmameistrina 508 punkti.

Eelmisel kahel hooajal maailmameistriks tulnud Bagnaia jäi kokkuvõttes hispaanlasele 10 punktiga alla. Kolmanda koha saavutas Marquez (392 punkti), talle järgnesid itaallane Enea Bastianini (Ducati; 386), lõuna-aafriklane Brad Binder (KTM; 217) ja hispaanlane Pedro Acosta (GASGAS; 215).

Võistkondlikus arvestuses teenis MM-tiitli Ducati Lenovo 884 punktiga.

Never stopped fighting and now the crown is his! @88jorgemartin IS THE 2024 #MotoGP WORLD CHAMPION! #MART1NATOR | #SolidarityGP pic.twitter.com/FEWUZRT5u4