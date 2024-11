Merisalu ja Thisted jäid tabelitippude duellis kaotajaks

Midtjyllandile tõi võidu Therese Vestermarki esimese poolaja tabamus, millest võõrustajad said minimaalse tulemusega võidu. Midtjylland on 14 mängust kogutud 37 punktiga Taani naiste esiliiga liider ning suurendas edu teisel kohal oleva Thistedi ees kuuele punktile. Merisalu tegi kaasa kogu kohtumise, vahendab Soccernet.ee.

Jaanika Volkov ei kuulunud laupäeval Servette'i naiskonna koosseisu, kui klubi võitis Šveitsi kõrgliigas koduväljakul 5:0 tabeli eelviimast Rapperswil-Jonat. Servette tõusis liigatabeli liidriks, mängu vähem pidanud Basel jääb kahe punkti kaugusele.

Eva-Maria Niit ei teinud kaasa kohtumises, kus tema koduklubi Genk alistas võõrsil 2:1 Zulte Waregemi. Tabeli viimase vastu kaotusseisu võiduks pööranud Genk on Belgia naiste kõrgliigas viiendal kohal.