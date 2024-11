Eesti U-19 jalgpallikoondis alistas EM-valikturniiril Rootsi

Eesti avaldas Rootsile kohtumise alguses kõrget survet, mille tulemusena ei õnnestunud vastasel esiti oma mängu käima saada, vahendab kohtumise käiku jalgpalliliit. Eesti teenis seevastu juba avaminutil nurgalöögi ning teisel minutil jõuti ka lubavalt löögile: pika palli järel mängis Maksim Kalimullin palli Maksimilian Skvortsovile, kelle tugev löök läks siiski üle raamide. Esimese viie mänguminuti jooksul pääses kahel korral löögile ka Ander-Joosep Kose – esimesel puhul nurgalöögist ning teisel pallivõidu ja kontrarünnaku järel kaugelt –, ent väravani veel jõuda ei õnnestunud.

Aegamisi leidis oma rütmi ka Rootsi ning läks kümnendal minutil juhtima, kui kastijoonelt sai kaitsjate poolt katmata Elias Pihlström palli võrku suunata. Pärast juhtväravat haaras mängulise kontrolli taas enda kätte Eesti ning 35. minutil ilmus tabloole viigiseis. Tabamuse autor oli ka kolm päeva tagasi Norra vastu skoorinud Rommi Siht, kes saatis palli võrku poolkääridega. Viigiga Eesti leppida ei tahtnud ja nii mindigi seitse minutit hiljem juhtima, kui Aleksandr Lohmatov tsenderdas kasti, Kalimullin võttis palli rinnaga omaks ja saatis seejärel kindlalt võrku.

Avapoolaja üleminutil oli Rootsil üks lubav võimalus, kui tugeva löögi saatis raamide poole Zakaria Loukili, ent kogu mängu vältel säranud väravavaht Silver Rebane tõrjus hästi ning Eesti sai vaheajapausile minna 2:1 eduseisus.

Teisele poolajale tuli Rootsi selgelt vastu sooviga mäng taas enda kasuks pöörata, ent Eesti suutis vastase kerge initsiatiiviga hästi toime tulla. Võrreldes avapoolajaga oli mõlemal võistkonnal lööke oluliselt vähem ning kokkuvõttes kummalgi rohkem väravaid lüüa ei õnnestunudki. Küll aga jõudis Eesti sellele mõnel korral päris lähedale. 50. minutil hindas vastase väravavaht Lohmatovi tsenderdust valesti, tuli värava eest välja ning Kalimullin oli lähedal, et pall tühja võrku saata, ent pall ei jäänud talle mugavalt jalale ning löögile pääseda ei õnnestunud. Sama mees oli terav ka kümme minutit hiljem aset leidnud olukorras, kui ta konksutas end Jevgeni Tšernjakovi pika söödu järel efektselt kaitsjalt maha ning läks terava nurga alt ka löögile, ent väravavaht tõrjus.

Maksimilian Skvortsov Autor/allikas: Katariina Peetson/Jalgpall.ee

Eesti teise poolaja parim moment sündis 79. minutil. Rootsi nurgalöögist klaariti pall edukalt Kalimullinile, kes sai keskjoone juurest üksi jooksma ning leidis sööduga vastase poolt katmata Skvortsovi, aga väravavaht oli löögil taas jaol. Rootsi lootused viigi päästmisest said hoobi 80. minutil, kui punase kaardi tõttu tuli väljakult lahkuda kaitsja Albin Gashil. Mäng lõpetati aga lausa üheksakesi, sest viiendal üleminutil eemaldati kontrarünnakusse jooksnud Ott Oskar Valdaru lubamatute võtetega maha võtnud väravavaht Nils Ramming.

Kohtuniku lõpuvile tähistas Eestile 2:1 võitu, millega teeniti EM-valikturniiri alagrupis esimesed punktid. Eesti ei ole varem noormeeste U-19 koondiste arvestuses Rootsit võitnud.

Noormeeste koondise peatreener Alo Bärengrub tõi esile kogu mängu vältel valitsenud emotsiooni ja võistkondlikku teineteise toetamist, mille toel läksid asjad täna õigesti. "Rootsit võõrsil võita on kindlasti saavutus omaette. Ma nägin, kuidas see meeskond kasvas. Kui poolajal mängijad ütlevad mulle, et me peame sama intensiivsusega jätkama ja vastast kõrgelt vastu võtma, siis ma lasen sellel suure heameelega nii minna. Kogu meeskonna ja staffi energia oli täiesti fantastiline."

Eesti on seni mänginud kahe tugeva vastasega – kui Norra vastu jäädi viigipunktist üleminutite penalti tõttu ilma, siis Rootsit suudeti võita. Bärengrub peab edu võtmeks mängijate mängutarkust. "Kuna me oleme siin turniiril ikkagi tagaajaja rollis, siis on mängutarkus oluline kogu mängu vältel. Peame tunnetama, kuidas mängida alguseid ja lõppe, kontrollida mängutempot, standardolukordi ja neile järgnevaid momente. See on see, mida oleme proovinud mängijatele edasi anda. Et nad saaksid ühtemoodi aru, millises momendis nad olenevalt mänguseisust on – kas riskima ja mängu kontrollima peame meie või vastane," selgitas ta.

U-19 jalgpallikoondis koos peatreeneri Alo Bärengrubiga Autor/allikas: Liisi Troska/jalgpall.ee

"Kindlasti on mentaalse poole pealt oluline enesekindlus ja julgus. Teinekord lüüakse sind jalust maha, kui tagaajaja rolli jääda. Täna suutsime pea külmana hoida ja tegime omi asju edasi. Mõtlemine on meil tulemusele orienteeritud ja sellele vastavad ka mänguplaan ja ideed, mille elluviimisel on julgus väga tähtis."

Eesti mängib EM-valikturniiril oma viimase mängu teisipäeval, 19. novembril, kui vastamisi minnakse Gruusia eakaaslastega. Gruusia alistas esimesel mängupäeval Rootsi samuti 2:1 ning pidi laupäeval tunnistama Norra 3:2 paremust. Seega on mõlemal meeskonnal tabeliliider Norra järel võrdselt punkte ning Eliitringi pääseja selgitatakse omavahelises mängus. Rootsil tabelis teiseks tõusta ja seeläbi edasi pääseda ei ole võimalik.

"Norra oli väga tugev meeskond ja pidime selles mängus palju pallita olema. Tahtsime tegelikult ka sealt midagi kätte saada ja olime minu arvates sellele väga lähedal. Täna oligi sõnum see, et me kõik teame, mis meid edasi viib ja Rootsit tuleb kindlasti hammustada. See õnnestus ja kõik jääbki nüüd viimasele mängule," ütles Bärengrub.

"Kindlasti on selle mängu iseloom hoopis teine. Gruusia on näidanud väga südikat mängu, nad on hea energiaga meeskond. Siin turniiril on kõik mängud kindlasti väga tugevad. Viimane tulebki selline võitlus, kus mõlemal on sama eesmärk ja me võtame selle väljakutse vastu," sõnas peatreener lõpetuseks.