Jürgen Henn: kannatasime ja hoidsime taga nulli

Eesti koondis mängis kaks üsna eriilmelist poolaega. Kui avapoolajal oli külalismeeskond mängus sees ja suutis ka ise aserite väravat ohtu seada, siis teisel poolajal kontrollis palli kohalik koondis.

"Esimene poolaeg oli meie poolt väga korralik. Tahtsimegi teha mõned korrektuurid võrreldes eelmise mänguga ja esimese poolajaga võib päris rahule jääda," lausus Eesti peatreener Jürgen Henn ERR-ile.

Seejärel läks keerulisemaks. "Ühtpidi oli teada, et vastane mängib kodus. Neil oli selg täiesti vastu seina, et viimase 45 minutiga üldse midagigi kätte saada," jätkas Henn. "Nad panid kõik mängu ja meie ei suutnud palli nii palju hoida, kui oleks soovinud ja see surve kasvas."

"Väga oluline on meiesuguse väikse riigi jaoks sellistes mängudes see tulemus kätte saada isegi, kui mängupilt ei ole ilus. Kannatasime, hoidsime taga nulli, mis on väga oluline."

Ees ootab veel teisipäevane võõrsilmäng Slovakkiaga. "Kindlasti on väike kergendus, aga laager ei ole veel läbi. Meie jaoks ei lõppenud see siin ära. Soovime kindlasti teha korraliku partii või vähemalt elu raskeks Slovakkial. Kindlasti töötame järgmised kaks päeva veel edasi."