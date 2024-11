Kaelani võlgades Prantsusmaa suurklubi ähvardab krahh

Prantsuse profijalgpalliklubide järelevalveorgan DNCG teatas reedel, et poole miljardi euro suuruses võlas vaevlevale Lyonile määrati üleminekuturul tegutsemise keeld.

Sajandi algul seitse järjestikust meistritiitlit võitnud Lyon peab DNCG korraldusel enne käimasoleva hooaja lõppu oma finantsolukorda märgatavalt parandama, sest muidu kukutatakse klubi Prantsusmaa esiliigasse.

Olukorra leevendamiseks peab Lyon jaanuaris tõenäoliselt maha müüma klubi säravaimad mängijad eesotsas Prantsusmaa U-21 koondise poolkaitsja Rayan Cherki ning Belgia A-koondise 19-aastase ääreründaja Malick Fofanaga.

Lyoni omanik John Textor usub, et klubi on hooaja lõpuks rahaliselt paremas seisus kui praegu. "Ma olen meie numbrites kindel, kuid ma ei saa kunagi olla kindel selles, kuidas DNCG neid numbreid vaatab. Mina siiski usun, et DNCG tegutseb sõltumatult. Kui peame oma parimad mängijad maha müüma, siis leiame neile ka asendajad."

Lyon on Prantsusmaa kõrgliigas 18 punktiga viiendal kohal ning Euroopa liigas seitsme punktiga üheksas.