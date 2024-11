TÄNA OTSE | Kas Eesti jalgpallikoondis kindlustab C-divisjoni püsimajäämise?

Eesti koondisel on Rahvuste liiga C1 alagrupist seni teenitud kolm punkti, millega ollakse Rootsi, Slovakkia ja Aserbaidžaani võrdluses kolmandal kohal. Rootsil ja Slovakkial on mõlemal kümme punkti ja Aserbaidžaan püsib null punktiga viimasel kohal.

Oktoobris koduväljakul Aserbaidžaani 3:1 võitnud Eesti koondis tegi ettevalmistuse tänaseks mänguks Küprosel. "Päevad on olnud väga tegusad, küllaltki palju oleme jõudnud lühikese ajaga teha. Proovime maksimaalselt Aserbaidžaaniks valmis olla. Laager on senimaani läinud hästi, väga hästi organiseeritud - reis Küprosele ja siis Aserbaidžaani," rääkis kapten Karol Mets.

Eesti koondis jääb igal juhul C-divisjoni püsima, kui Aserbaidžaaniga vähemasti viigistatakse. "Kindlasti meie jaoks suur mäng. Tuleb aru saada, et see mäng on võtmemäng, et siia gruppi püsima jääda," lisas Mets.

Eesti koosseisust jäävad tänasest mängust kõrvale kaitsja Erko Jonne Tõugjas ning poolkaitsjad Danil Kuraksin ja Mihkel Ainsalu.

Kohtunikebrigaadi eesotsas on šotlane John Beaton, keda assisteerivad kaasmaalasest abikohtunikud Daniel McFarlane ja David McGeachie ning neljas kohtunik Matthew MacDermid.

Avavile kõlab Gabala linnastaadionil Eesti aja järgi kell 16.00.

Eesti koondise koosseis mänguks Aserbaidžaaniga:

Väravavahid

12 Karl Jakob Hein (13.04.2002) – Real Valladolid (ESP) 34/0

1 Matvei Igonen (02.10.1996) – Plovdivi Botev (BUL) 15/0

22 Karl Andre Vallner (28.02.1998) – Tallinna FCI Levadia 4/0

Kaitsjad

18 Karol Mets (16.05.1993) – FC St. Pauli (GER) 98/0

16 Joonas Tamm (02.02.1992) – Plovdivi Botev (BUL) 62/4

13 Maksim Paskotši (19.01.2003) – Zürichi Grasshopper (SUI) 31/0

6 Rasmus Peetson (03.05.1995) – Tallinna FCI Levadia 18/1

19 Michael Lilander (20.06.1997) – Paide Linnameeskond 18/0

4 Michael Schjønning-Larsen (02.02.2001) – Tallinna FCI Levadia 6/0

3 Joseph Saliste (10.04.1995) – Paide Linnameeskond 3/0

Poolkaitsjad

23 Vlasiy Sinyavskiy (27.11.1996) – FC Slovacko (CZE) 37/1

17 Martin Miller (25.09.1997) – Bohemian FC (IRL) 36/2

20 Markus Poom (27.02.1999) – Shamrock Rovers (IRL) 27/0

5 Rocco Robert Shein (14.07.2003) – FC Dordrecht (NED) 14/1

2 Markus Soomets (02.03.2000) – Tallinna FC Flora 14/0

21 Martin Vetkal (21.02.2004) – Brommapojkarna (SWE) 11/1

11 Kevor Palumets (21.11.2002) – HJK (FIN) 8/1

9 Ioan Yakovlev (19.01.1998) – Tallinna FCI Levadia 4/1

14 Patrik Kristal (12.11.2007) – Paide Linnameeskond 2/0

Ründajad

10 Sergei Zenjov (20.04.1989) – Tallinna FC Flora 114/17

8 Henri Anier (17.12.1990) – Lee Man (HKG) 98/23

15 Alex Matthias Tamm (24.07.2001) – Nõmme Kalju FC 10/2

7 Robi Saarma (20.05.2001) – Paide Linnameeskond 5/0

Peatreener: Jürgen Henn

Aserbaidžaani koondise koosseis mänguks Eestiga:

Väravavahid

23 Rza Jafarov (03.07.2003) – Neftçi 1/0

1 Nijat Mehbaliyev (11.09.2000) - Sabah FK 0/0

12 Aydın Bayramov (18.02.1996) – Zira FC 0/0

Kaitsjad

15 Badavi Hüseynov (11.07.1991) – Qarabag FK 73/1

5 Anton Krivotsyuk (20.08.1998) – Daejon Hana (KOR) 39/1

4 Bahlul Mustafazade (27.02.1997) – Qarabag FK 31/1

21 Abbas Huseynov (13.06.1995) – Qarabag FK 26/0

3 Elvin Jafarguliyev (26.10.2000) – Qarabag FK 25/1

13 Rahil Mammadov (24.11.1995) – Radomiak (POL) 20/0

2 Amin Seydiyev (15.11.1998) – Sabah FK 11/0

14 Zamiq Aliyev (05.05.2001) – KF Egnatia (ALB) 0/0

Poolkaitsjad

17 Toral Bayramov (23.02.2001) – Qarabag FK 27/4

20 Aleksei Isaev (09.11.1995) – Qarabag FK 26/1

7 Joshgun Diniyev (13.09.1995) – Bandirmaspor (TUR) 26/0

6 Ozan Kökcü (18.08.1998) – HJK (FIN) 9/0

8 Ismayil Ibrahimli (13.02.1998) – Zira FC 8/0

18 Jeyhun Nuriyev (30.03.2001) – Zira FC 7/0

19 Khayal Najafov (19.12.1997) – Turan Tovuz 2/0

10 Mustafa Ahmadzada (12.08.2003) – Araz-Nakhchivan 0/0

16 Sabuhi Abdullazade (18.12.2001) – Sumgayit 0/0

Ründajad

11 Ramil Sheidaev (15.03.1996) – Neftchi Baku 67/10

22 Musa Gurbanli (13.04.2002) – Qarabag FK 14/3

9 Nariman Akhundzada (23.04.2004) – Qarabag FK 1/0

Peatreener: Fernando Santos