Teppaniga ridu täiendanud Pärnu ja Võru Barrus sõidavad punkte püüdma Lätti

Pärnu Võrkpalliklubi kohtub laupäeval kell 18.00 võõrsil Ezerzeme/DU-ga ning pühapäeval kell 16.00 Jekabpilsi Lušiga, vahendab Volley.ee.

Pärnu meeskonnaga on liitunud Eesti rahvuskoondise diagonaalründaja Renee Teppan, kes peaks nädalavahetusel ka platsile tulema. Veidi varem lisandus meeskonda lätlasest nurgaründaja Toms Emils Liepa, kes on juba ka mänginud.

Peatreener Rainer Vassiljev ütles, et tänu täiendustele on olukord paremuse poole muutumas. "Teppan on meiega juba mõnda aega treeninud ja nüüd saab siis mängudes ka meid aidata, ses mõttes oli see igati loogiline käik. Et mängugraafik on müstiliselt tihe, lisavad uued mehed ka mulle lisakäike," sõnas juhendaja.

"Teppani kogemused ja see, mida ta platsil teha suudab, on võrkpallisõpradele hästi teada ja ses osas pole ka minu jaoks mingeid üllatusi. Noor lätlane on meil samuti varasemalt käinud trennides ja nüüd jõudsime ametliku koostööni. Tema jõudis minuni tänu Läti koondise abitreenerile," lisas Vassiljev.

Teise Eesti klubina mängib sel nädalal võõrsil Võru Barrus Võrkpalliklubi, kes kohtub laupäeval kell 19.00 võõrsil Robežsardze/Riia meeskonnaga.

Barruse peatreener Oliver Lüütsepp tahab Lätist naasta võiduga. "Ootan Riia vastu meeskonnalt head esitust ja võitu, loodetavasti kolme punkti. Siis saame taas hea tundega trenni teha. Läheme kõiki järgmisi kohtumsi võitma, ei saa kuidagi väiksemaid eesmärke seada," ütles treener.

"Riia on olnud muidu kindla koosseisuga, aga eelmisel nädalal neil üks nurkadest kaasa ei teinud ja teine sai vigastada. Kui need kaks meest puudu on, siis on neil rünnaku poole pealt kaks liidrit puudu. Aga me püüame sellele mitte keskenduda ja olenemata koosseisust tahan, et näitaksime oma parimat esitust," lisas ta.