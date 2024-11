Eesti noorrattur liitus Hollandi võistkonnaga

"Restore Cycling Teamiga liitumise eesmärk on koguda väga häid kogemusi Hollandi, Belgia ja Prantsusmaa rattavõistlustel, kus olen juba omal käel kahel viimasel suvel käinud sõitmas," vahendab ejl.ee Rangi sõnu.

Rattur ütles, et sõitude iseloom on võrreldes Baltikumi sõitudega sootuks teistsugune. "Reeglina on stardis 80-150 sama vanuseklassi tüdrukut. Sõidud on väga intensiivsed ja toimuvad väga kitsastel, kuni 10 km pikkustel tänavaringidel. Seal tuleb õppida võitlust positsiooni pärast grupi sees," ütles Rang.

"Mulle pakuti kohta A-teamis, mis tähendab, et pean olema klubi eest väljas kõikidel klubi jaoks olulistel võistlustel. Tiimide registreerimine tehakse hooaja alguses ja hiljem ei saa sõitjaid muuta ega vahetada," jätkas ta. "Hetkel ei ole võistluskalender veel kinnitatud, ent hooaeg algab ilmselt märtsist. See tähendab, et minu jaoks muutub hooaeg varasemaga võrreldes pikemaks. Loomulikult teen kaasa samuti Eesti meistrivõistlused ja muud võistlused, kui väliskalender võimaldab."

Klubi esindaja Mirjam Van Dijk sõnul on eestlanna näidanud ennast väga stabiilse sõitjana hoolimata oma noorest east. Samuti toob ta välja Rangi väga tugeva vastupidavuse ja hea taastumisvõime. Klubi ei sea talle algavaks hooajaks tulemuseesmärke, pigem on rõhuasetus puhtalt sõidukogemuste hankimisel ja valmistumisel tulevikuks.

Novembri lõpus on Rangil klubiga koosolek, kus selgub täpsem kalender ning jagatakse muud olulist infot. Veebruaris on planeeritud treeninglaager Mallorcal.