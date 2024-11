Viimati Gambias töötanud Zahovaiko jätkab karjääri Levadias

Tallinna FCI Levadia teatas reedel, et on teinud U-17 meeskonna treenerite osakonnas mitu vangerdust, tuues klubisse treenerid Vjatšeslav Zahovaiko, Maksim Rõtškov ja Pavel Londak.

Levadia U-17 esinduse uueks peatreeneriks saab endine ründaja Vjatšeslav Zahovaiko, kes töötas viimati aastail Gambias, kus aitas peatreenerina Real de Banjuli tiimil korjata nende kolmeteistkümnes meistritiitel.

"See on ideaalne väljakutse minu treenerikarjääris, mille võtan suurima hea meelega vastu. Noormängijate arendamine on äärmiselt vastutusrikas töö ja tunnen suurt rõõmu, et saan sellise võimaluse osaliseks nii ambitsioonikas klubis nagu on seda FCI Levadia," ütles Zahovaiko Levadia kodulehe vahendusel.

"Juhtkonna nägemus ja meile seatud eesmärgid viivad meid mugavustsoonist välja, see paneb meid kõiki ühise eesmärgi nimel kõvasti pingutama. Iga noormängija on eriline ja soovin anda oma panuse nende poiste individuaalsete tugevuste arendamisel ja lihvimisel. Koos klubiga ja meie võistkonna entusiastlike abilistega tahame pakkuda parimat keskkonda, kus noormängijate potentsiaali avamine on seatud esikohale. Meie sooviks on ehitada professionaalne, nõudlik ning konkurentsivõimeline õhkkond, kus iga mängija saab õppida, kasvada ja areneda," lisas ta.

Abitreenerina asub tööle Maksim Rotškov, kes on Levadia eest mänginud 157 kohtumises. Rotškov lõpetas oma mängijakarjääri 2017. aastal. Oma karjääri jooksul sai ta kokku kirja 300 kohtumist Premium liigas, sealjuures ka 53 väravat. Väravavahtide treenerina võetakse tiimi vastu ka Pavel Londak, kes pidas oma mängijakarjääri jooksul Premium liigas maha 257 kohtumist.

Levadia U-17 meeskond saavutas tänavu Eesti U-17 Eliitliiga esiliigas kolmanda koha, kogudes täpselt sama palju võite ja viike (11 võitu, viis viiki) kui Pärnu JK Vaprus. Pärnakad edestasid Levadiat aga väravate vahega, liiga võitis 46 punkti kogunud FC Nõmme United.