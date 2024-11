Laskesuusakoondise koosseis selgub nädalavahetusel Rootsis

Eesti laskesuusatajad on kogunenud Rootsi Idresse, kus peetakse 16.–17. novembril Rootsi hooaja avavõistluse raames nii Eesti rahvus– kui järelkasvukoondise katsevõistlused.

Idres peab lumelaagrit 23 Eesti laskesuusatajat. "Nagu ka eelmisel aastal, toob Idre lumelaager pärast pikka treeningperioodi kokku nii järelkasvu- ja rahvuskoondise ettevalmistusprogrammis treenijad kui ka individuaalselt harjutavad sportlased," ütles Eesti Laskesuusatamise Föderatsiooni spordidirektor Kauri Kõiv.

Rootsi hooaja avavõistlusel on kavas lühike individuaaldistants ja sprint. "Kuigi nädalavahetusel tulevad lisaks Eesti ja Rootsi sportlastele starti ka nii mõnegi teise riigi esindajad, siis eriti väärtuslik on meie jaoks just võrdlus rootslastega, kes kuuluvad maailma absoluutsesse tippu," ütles Kõiv. Nii juunioride kui täiskasvanute klassi sportlased stardivad samal võistlusel.

Maailma karika sarjas saab nii meeste kui naiste arvestuses võistelda kuni neli Eesti sportlast, kuid esimesele ja teisele etapile sõidetakse kümneliikmelise koondisega.

"Et vältida olukorda, kus teatevõistkond ei saa liikme haigestumise tõttu startida, siis võtame esimesele kahele maailmakarikaetapile kaasa viis naist ja viis meest," selgitas Kõiv.

Laagris on kohal viis koondise treenerit, hooldetiim ja teised taustajõud. Treeneritest toetavad maailma karika sarja võistlustel koondist peatreener Stefan Lindinger ning treenerid Karel Viigipuu ja Indrek Tobreluts.

MK-sarja koondisesse kvalifitseerumisel lähevad arvesse Idre katsevõistluste mõlemad võistluspäevad ehk kokku kahe võistluse tulemused. Kolm sportlast pääseb koondisesse puhtalt tulemuste põhjal, neljanda ja viienda sportlase nimetab koondisesse peatreener.

"Tuuli Tomingas on juba koondisesse kvalifitseerunud, sest tema saavutas 2023/24 hooaja maailma karika sarja üldarvestuses koha 25 parima seas," ütles Kõiv.

Erinevalt eelmisest aastat võistleb järelkasvukoondis IBU juunioride karikasarja asemel peamiselt IBU karikasarjas, kus on samuti meeste ja naiste arvestuses neli stardikohta. Kolm sportlast pääseb IBU karikasarja koondisesse katsevõistluste tulemuste põhjal ja üks treenerite valikul. IBU karikasarja treenerid on Adam Adamson ja Kalev Ermits.

Eesti koondise katsevõistlused peetakse nädalavahetusel, 16.–17. novembril Idres, kus on kavas lühike individuaaldistants ja sprint.